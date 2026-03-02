Сэм Энас признан нападающим недели в КХЛ

Игрок минского «Динамо» Сэм Энас признан лучшим нападающим недели в Континентальной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За минувшие семь дней «зубры» обыграли нижегородское «Торпедо» и дважды «Сочи».

Американец в этих поединках забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи при общем показателе полезности +3. Энас продолжает лидировать в гонке бомбардиров КХЛ, в его активе уже 80 очков.

Кроме того, гол Сэма попал в подборку лучших взятий ворот и занял там восьмое место, а на первой позиции в этом рейтинге еще один форвард белорусского клуба Алекс Лимож, который эффектным броском отправил шайбу во владения соперника.

Следующий поединок минское «Динамо» проведет на домашней арене 3 марта. В гости к «зубрам» пожалует лидер Восточной конференции и всей лиги магнитогорский «Металлург». Матч стартует в 19:10.