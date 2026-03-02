Около 11 тысяч деревьев и 50 тысяч кустарников – узнали, как озеленят Минск в 2026 году

Столица берет серьезную высоту благоустройства. В работе дворы, дороги, зоны отдыха и рекордные посадки. Плюс пляжи, которые не пустуют даже зимой. О том, каким будет Минск в новом сезоне и где приземлится настоящий вертолет, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Как благоустроят дворы Минска в 2026 году – узнали в Мингорисполкоме.
Екатерина Забенько, СТВ:
Какое количество деревьев, кустарников и в целом цветов появится на городских улицах? Как они будут распространяться от центра в районы?
Екатерина Короткина, заместитель генерального директора по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
В 2026 году с наступлением благоприятного периода предприятия системы «Минскзеленстрой» данную работу начнут ориентировочно с середины, возможно, начала апреля. В весенний период мы планируем высадить около 11 тысяч деревьев и около 50 тысяч кустарников. Далее уже у нас такие перспективные планы. В осенний период пока мы планируем высадить около 100 тысяч кустарников. Уже буквально с конца марта мы начнем установку ящиков на ограждения разделительных полос по каркасным улицам. Ящики у нас будут с виолой и будрой. То есть уже первые цветы у нас появятся ориентировочно с конца марта. Конец мая, начало июня: будем заменять данные ящики на однолетние растения – это сурфиния и ипомея. Уже, соответственно, осенний период – мы установим ящики с хризантемой. Всего в этом году мы планируем установить около 38 тысяч ящиков с однолетними цветочными растениями. В общем высадить около 1 миллиона 260 тысяч однолетних цветочных растений. Уже ориентировочно с середины июня и вплоть до заморозков мы будем высаживать многолетние растения. В этом году у нас планируется около 100 тысяч таких культур высадить.
Подробности в видео.