Прямой эфир

Около 11 тысяч деревьев и 50 тысяч кустарников – узнали, как озеленят Минск в 2026 году

02 марта 2026 18:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Столица берет серьезную высоту благоустройства. В работе дворы, дороги, зоны отдыха и рекордные посадки. Плюс пляжи, которые не пустуют даже зимой. О том, каким будет Минск в новом сезоне и где приземлится настоящий вертолет, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Как благоустроят дворы Минска в 2026 году – узнали в Мингорисполкоме.

Екатерина Забенько, СТВ:
Какое количество деревьев, кустарников и в целом цветов появится на городских улицах? Как они будут распространяться от центра в районы?

Около 11 тысяч деревьев и 50 тысяч кустарников – узнали, как озеленят Минск в 2026 году-2

Екатерина Короткина, заместитель генерального директора по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
В 2026 году с наступлением благоприятного периода предприятия системы «Минскзеленстрой» данную работу начнут ориентировочно с середины, возможно, начала апреля. В весенний период мы планируем высадить около 11 тысяч деревьев и около 50 тысяч кустарников. Далее уже у нас такие перспективные планы. В осенний период пока мы планируем высадить около 100 тысяч кустарников. Уже буквально с конца марта мы начнем установку ящиков на ограждения разделительных полос по каркасным улицам. Ящики у нас будут с виолой и будрой. То есть уже первые цветы у нас появятся ориентировочно с конца марта. Конец мая, начало июня: будем заменять данные ящики на однолетние растения – это сурфиния и ипомея. Уже, соответственно, осенний период – мы установим ящики с хризантемой. Всего в этом году мы планируем установить около 38 тысяч ящиков с однолетними цветочными растениями. В общем высадить около 1 миллиона 260 тысяч однолетних цветочных растений. Уже ориентировочно с середины июня и вплоть до заморозков мы будем высаживать многолетние растения. В этом году у нас планируется около 100 тысяч таких культур высадить.

Подробности в видео.

# Екатерина Забенько # Екатерина Короткина # Озеленение

Другие новости рубрики

Все новости
Как благоустроят дворы Минска в 2026 году – узнали в Мингорисполкоме
02 марта 2026 18:23

Как благоустроят дворы Минска в 2026 году – узнали в Мингорисполкоме

Подготовка кадров: в Минске обсудили новые специальности и стратегию целевого набора
02 марта 2026 17:44

Подготовка кадров: в Минске обсудили новые специальности и стратегию целевого набора

Толщина льда на водоемах Минска уменьшилась в среднем с 50 до 20 сантиметров
02 марта 2026 17:35

Толщина льда на водоемах Минска уменьшилась в среднем с 50 до 20 сантиметров