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«Готовы к сотрудничеству». Лукашенко озвучил 7 шагов для укрепления авторитета ШОС в мире

04 июля 2023 17:34
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С приходом в ШОС новых партнеров по диалогу Организация станет еще более сплоченной и эффективной. Об этом заявил Александр Лукашенко. Президент принял участие в заседании Совета глав государств ШОС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обсуждения прошли в формате видеоконференции. На повестке в том числе вопрос вступления Беларуси в «шанхайскую семью».

4 июля Минск предложил семье ШОС семь инициатив. Шаги, которые укрепят евразийскую интеграцию и международный авторитет.

«Готовы к сотрудничеству». Лукашенко озвучил 7 шагов для укрепления авторитета ШОС в мире-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все более злободневными являются для стран – участников Организации такие вызовы и угрозы, как деструктивные кибератаки, кража цифровых данных, целенаправленное распространение фейков в информационном пространстве. Об этом уже говорили выступающие. Готовы к сотрудничеству по этому направлению, включая обучение специалистов, реализацию совместных проектов по киберучениям, взаимный обмен техническими решениями (подробнее здесь). Для более близкого знакомства с многообразием культур нашей Организации предлагаем рассмотреть возможность реализации масштабного совместного проекта – Фестиваля культур ШОС, сделав его традиционным.

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# Шанхайская организация сотрудничества # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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