Лукашенко: почему все молчат, когда убивают людей и через границу в Беларусь подбрасывают?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Европа неспособна у себя навести порядок, но хорошо знает, как отвлечь от внутренних проблем – назначить внешнего врага. Масса примеров. Я хочу задать умной аудитории один вопрос. Зачем выстроили железный занавес, против которого боролись на моих глазах, на ваших глазах последние десятилетия? Этот железный занавес, который гробит весь растительный и животный мир, особенно Беловежской пущи. Почему все молчат, когда избивают бедных этих людей, убивают и через границу, через этот забор нам подбрасывают? Почему молчим? До того, как против нас развязали экономическую бойню и в средствах массовой информации, мы сотрудничали с Европейским союзом. Ввели экономические санкции, набросили нам на шею петлю и начали душить. И говорят: вы нас защищайте от мигрантов. Ребята, мы не будем вас защищать, не будем как раньше их ловить на этой границе. Вы разрушили на Ближнем Востоке государства, вы задушили Африку. Вместо того, чтобы помочь Африке встать на ноги, начинаете их нещадно эксплуатировать. Ввели неоколониализм. Вы начали войну в Афганистане, Ираке и так далее, разрушили эти государства. А потом цивилизованный Запад в связи с тем, что некому работать в Германии, Франции и других государствах, позвал этих людей к себе. Они и пошли. Мы честно, откровенно сказали: с петлей на шее мы перед вами стоять на коленях не будем и ловить мигрантов не будем. Позвали – обеспечьте трудоустройство и равные условия со своими гражданами. Разберитесь, могут они у вас жить или нет.

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