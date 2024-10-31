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Глава МИД Беларуси встретился с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии

31 октября 2024 17:27
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Минск всегда выступал за сохранение и развитие контактов с Евросоюзом и в первую очередь государствами, которые проводят мировую политику, а их взгляд на решение мировых проблем схож с позицией Минска. В числе таких государств Венгрия. У Минска и Будапешта прочный фундамент для дальнейшего развития. Об этом заявил глава МИД Беларуси – Максим Рыженков на встрече с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии – Петером Сийярто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава МИД Беларуси встретился с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии-2

Эта встреча – логичное продолжение тех контактов, которые на протяжении долгого времени поддерживаются между внешнеполитическими ведомствами. Наши страны активизировали взаимодействие, исходя из здорового прагматизма. Поэтому работать нужно вместе и решать те задачи, которые будут способствовать росту благосостояния и развитию государств. Беларусь и Венгрия, и это подчеркнули на встрече, заинтересованы в сохранении стабильности и снижении конфронтации в Европе.

Глава МИД Беларуси встретился с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии-4

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
Мы приветствуем мирные инициативы Будапешта, которые связаны с украинским конфликтом. Видим, что Венгрия рассматривает в качестве главных приоритетов своего председательства, да и в целом, своей внешней политики. Это, кстати, и наши приоритеты тоже. Я скажу, что наверное многие так думают, что кроме как России и Украины самые вовлеченные в этот конфликт напрямую. Наверное, Беларусь и Венгрия – это те две страны, которые больше всех… Больше всех наши народы желают мира на этой земле, чем все остальные страны, которые располагаются в Европе и Азии.

Глава МИД Беларуси встретился с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии-6

Несмотря на санкционную политику Запада, Беларуси и Венгрии удается развивать отношения, в том числе экономические. Так, взаимный товарооборот в этом году увеличился на 12 %, а венгерский экспорт на 0 %. В планах – увеличивать цифры. Резервы для развития взаимодействия два государства видят в таких сферах, как сельское хозяйство, энергетика, а также здравоохранение.

# Максим Рыженков # МИД Беларуси # Международное сотрудничество

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