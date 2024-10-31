Лукашенко: в Европе война идёт, а чем занимается ОБСЕ?

Безопасность – лишь одно из звеньев в системе общечеловеческих ценностей. Но это база, без которой невозможно все остальное. Об этом заявил Президент, принимая участие в международной конференции по безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Честный и беспристрастный разговор – Президент принимает участие в конференции по Евразийской безопасности.

Форум собрал представителей более 40 государств, это порядка 600 человек. Белорусский лидер поблагодарил участников и отметил, что сегодня все больше стран понимают необходимость реформирования международной архитектуры безопасности, которая должна быть неделимой. Коллективный Запад с этой задачей не справился. Как итог однополярного мира – десятки горячих конфликтов по всему земному шару, ступор международных организаций и безнаказанность действий отдельных государств. В частности, в вопросе санкций. Очевидно, сегодня нужна альтернатива, отметил Александр Лукашенко. Президент уверен, что ключ к решению проблем в сфере безопасности находится в Евразии, где тысячелетиями взаимодействовали культуры и цивилизации. Ряд инициатив уже выдвинули.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я имею в виду предложения России по построению инклюзивной и справедливой системы коллективной безопасности, инициативы Китайской Народной Республики в области глобальной безопасности с формированием «сообщества единой судьбы», Индии о заключении всеобъемлющего глобального договора о развитии. Почему не поддерживаются эти инициативы? В Европе сегодня огромное количество проблем. Война идет. А у нас есть целая организация – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ. Чем она занимается? Почему до сих пор не собрались люди, не сели за стол переговоров и не начали разговаривать: как будем жить дальше. А потому что некоторые неевропейские государства, которые влезли к нам сюда, этого не хотят.

Как подчеркнул Александр Лукашенко, безопасность не может поддерживаться лишь на одном континенте. Беларусь выступает за создание общего пространства доверия и сотрудничества между Западом и глобальным большинством. За объединение стран не против кого-либо, а во имя общей цели. Нынешняя конференция – серьезный шаг на этом пути. Важно продолжать делать эти самые шаги вместе.