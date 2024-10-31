Лукашенко: навязать грузинам ЛГБТ, самым крутым хлопцам в СССР? Они с пелёнок на женщин смотрели!

Как отвести планету от пропасти? Есть ли реальная опасность новой мировой войны? Как долго коллективный Запад будет продолжать борьбу с «неугодными государствами»? А еще где находится тот самый ключ к нашему всеобщему спокойствию и безопасности? Тысяча и один вопрос, которые сегодня волнуют всех и каждого. Важнейшее геополитическое событие этой осени – Минск принимает II Международную конференцию по евразийской безопасности. В открытии форума принял участие Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну что сотворили грузины? Они хотят прозрачности в своей стране и в политике, и в экономике, и так далее. Они приняли, законная власть приняла соответствующее решение на законодательном уровне, что и притом один в один повторили то, что есть в Америке, и даже мягче сделали. А они посоветовались заранее. А проснулся дядя Джо или еще кто-то там в Евросоюзе и не так подумал, не так посмотрел. Уничтожает страну. Вот Россия и все. Да Россия никакого отношения! Я это хорошо знаю. Не имела никакого отношения. Мы действительно переживали на последнем саммите в БРИКС, встречаясь с соседними государствами Грузии. Мы за грузин переживали. Слушайте, навязать грузинам ЛГБТ какое-то. Грузинам, которые в Советском Союзе были самыми крутыми хлопцами, мужиками. Им ЛГБТ какое-то навязывают. Да не примут это грузины, они все же на женщин смотрели с пеленок. Они им ЛГБТ.