На Полесье в ускоренном режиме строят новый мост через реку Припять

Связать два берега. На Полесье, между Лунинецким и Столинским районами, строят новый мост через Припять – из‑за обмеления реки паромная переправа не работает, а водителям приходится делать крюк в 120 километров. Возведение объекта ведется по поручению главы государства в ускоренном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работы идут на обоих берегах. Длина моста – почти 500 метров; опоры не будут размещать в русле, чтобы сохранить судоходство и защитить экосистему заказника. Из‑за низкого уровня воды стройматериалы доставляют поездами – на площадку уже привезли 600 тысяч тонн грузов. Сейчас готовят насыпи и приступают к заливке первой опоры.

Александр Максимчук, заместитель председателя Брестского облисполкома, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Планируем все сваи забурить до начала октября месяца и опоры вывести до конца года. Поэтому освоение средств ведется в полном объеме. Необходимо в графике вести работы, чтобы не было никаких срывов и сдать объект вовремя. Строится мост, как мы все знаем, поэтому срывов не должно быть.

Благодаря параллельному проектированию стройка не остановится даже зимой. Мост улучшит жизнь людей и поддержит развитие бизнеса, фермерства и добычи ресурсов на Полесье. Завершить проект планируют к концу 2027 года.