Зверства западных силовиков! Российским журналистам показали беспредел на белорусской границе с ЕС

Без суда и следствия: что творили польские силовики во время миграционного кризиса в 2021-м? Новые шокирующие подробности раскрыли сотрудники Следственного комитета. Как и то, что в Беларуси идет расследование уголовных дел в отношении должностных лиц Польши и стран Балтии. Повод – жестокое обращение с беженцами. Этими и другими подробностями наши эксперты поделились с журналистами Союзного государства. Их пресс-тур продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30 октября белорусские и российские репортеры посетили западные рубежи. И это те самые рубежи, которые отделяют нас от Евросоюза – того самого, который когда-то позвал к себе людей, искавших лучшей жизни, а затем встретил их слезоточивым газом. Шокирующие кадры в материале Галины Буро.

Эти шрамы от пуль как напоминание о страшной жизни на его родине – в Сомали. Преступные группировки, низкий уровень жизни, безработица – в свои 34 года Абдула Моххамед решил: так жить невыносимо. От знакомых часто слышал, что в Германии можно получить статус беженца, поверил в популизм политиков, но только преодолел границу с Евросоюзом – столкнулся с безграничным варварством польских силовиков. Результат – перелом одной ноги и травма другой.

Абдула Мохаммед, беженец (Сомали):

Я в Сомали пробовал жить во всех местах, но там везде мафия. Они всех держат в страхе, это ужасно. Я хочу лучшей жизни. Но теперь мне очень плохо. Поляки меня били, я не знаю, что мне делать дальше. Абдула много рассказывал о своих злоключениях, однако общение с журналистами затрудняет сомалийский диалект. Через мобильный переводчик коммуникация тоже не задалась – выяснилось, что образование в Сомали слишком большая роскошь. Аналогичная ситуация с товарищем по палате – гражданин Эритреи общается с медперсоналом жестами. Врачи говорят, язык боли они понимают без слов.

Галина Буро, корреспондент:

Этих беженцев в Гродненскую университетскую клинику привезли из Свислочского района. Там в местной больнице им была оказана первичная помощь, но, поскольку у пациентов есть сложные сопутствующие заболевания, потребовался перевод в больницу областного уровня. Все эти факты нарушения Западом прав человека российские журналисты в рамках пресс-тура смогли увидеть воочию. За два дня съемок на границе и в медицинских объектах, признаются, шокированы.