Шапочки, носочки и осьминожки. В борисовском клубе «28 петель» вяжут шерстяные вещи для недоношенных малышей

Кафедральному собору Воскресения Христова – 150 лет. Это настоящая жемчужина борисовской земли и одна из православных визиток нашей страны. Яркий и выразительный архитектурный ансамбль даже спустя столько десятков лет остается местом притяжения как местных жителей, так и гостей города. Как здесь сохраняют историческое наследие? Узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Есть место в приходском доме и благотворительным инициативам. Около 30 человек разных профессий и возрастов объединил Борисовский клуб «28 петель». Носочки, шапочки, пледы и игрушки – мастерицы шьют одежду для недоношенных деток и передают их в больницы.

Валентина Шутко, библиотекарь-администратор церковно-приходского дома при храме Рождества Христова в Борисове:

Наша акция абсолютно благотворительная. Всех, кто хочет к нам присоединиться, мы с радостью и любовью принимаем. Все наши девочки с любовью вяжут все эти вещи для деток, потому что детки рождаются недоношенными, они находятся в кювезах. Дополнительный обогрев вещами, которые мы предлагаем (шапочки, рукавички, носочки, пледик). И наш осьминожка, за которого ребенок держится ручкой, как будто за пуповину или за мамину ручку, если он родился вовремя. Такие вещи мы уже неоднократно передавали в детское отделение нашей Центральной районной больницы и в наш родильный дом.

И эта добрая инициатива находит свое продолжение. Комплекты вязанных вещей передают и в дома ребенка. Здесь считают: то, что сделано с любовью, обязательно будет дарить тепло в прямом и переносном смысле.