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Шапочки, носочки и осьминожки. В борисовском клубе «28 петель» вяжут шерстяные вещи для недоношенных малышей

31 октября 2024 13:34
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Кафедральному собору Воскресения Христова – 150 лет. Это настоящая жемчужина борисовской земли и одна из православных визиток нашей страны. Яркий и выразительный архитектурный ансамбль даже спустя столько десятков лет остается местом притяжения как местных жителей, так и гостей города. Как здесь сохраняют историческое наследие? Узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Шапочки, носочки и осьминожки. В борисовском клубе «28 петель» вяжут шерстяные вещи для недоношенных малышей-2

Есть место в приходском доме и благотворительным инициативам. Около 30 человек разных профессий и возрастов объединил Борисовский клуб «28 петель». Носочки, шапочки, пледы и игрушки – мастерицы шьют одежду для недоношенных деток и передают их в больницы.

Шапочки, носочки и осьминожки. В борисовском клубе «28 петель» вяжут шерстяные вещи для недоношенных малышей-4

Валентина Шутко, библиотекарь-администратор церковно-приходского дома при храме Рождества Христова в Борисове:
Наша акция абсолютно благотворительная. Всех, кто хочет к нам присоединиться, мы с радостью и любовью принимаем. Все наши девочки с любовью вяжут все эти вещи для деток, потому что детки рождаются недоношенными, они находятся в кювезах. Дополнительный обогрев вещами, которые мы предлагаем (шапочки, рукавички, носочки, пледик). И наш осьминожка, за которого ребенок держится ручкой, как будто за пуповину или за мамину ручку, если он родился вовремя. Такие вещи мы уже неоднократно передавали в детское отделение нашей Центральной районной больницы и в наш родильный дом.

Шапочки, носочки и осьминожки. В борисовском клубе «28 петель» вяжут шерстяные вещи для недоношенных малышей-6

И эта добрая инициатива находит свое продолжение. Комплекты вязанных вещей передают и в дома ребенка. Здесь считают: то, что сделано с любовью, обязательно будет дарить тепло в прямом и переносном смысле.

Шапочки, носочки и осьминожки. В борисовском клубе «28 петель» вяжут шерстяные вещи для недоношенных малышей-8

Светлана Дятко, главный врач Борисовского специализированного дома ребенка:
Наши дети лишены прежде всего родительского тепла, они лишены дома, возможности быть обласканным, одетым в теплые вещи, связанные своими руками. Очень здорово, что создан такой клуб, где люди делают, во-первых, любимое дело, во-вторых, нужное дело, теплое дело. И мы тоже стали участником этой акции. У нас воспитываются дети с рождения до четырех лет. Они нуждаются прежде всего в тепле. Эти жилеточки, носочки, шапочки, пледики, созданные людьми от чистого сердца, с теплой душой, с таким хорошим, добрым настроением. Я думаю, будет очень хорошее подспорье и душевное тепло для наших малышей.

Подробнее в видео.

# Дети # Влада Родовская

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