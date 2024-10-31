Лукашенко: «Разгул «демократии» привёл к расколу гражданского общества»

Очевидно, что однополярный западный мир движется к упадку. США не смогли стать глобальной опорой и гарантом безопасности, подчеркнул глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более того, в стремлении удержать первенство Америка усугубляет и без того непростую мировую обстановку. И горячие конфликты только вершина айсберга. Александр Лукашенко обратил внимание, что сегодня в пересмотре нуждается безопасность во всех сферах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Первое. Политика. Налицо крах всех постулатов демократии. Мы видим, есть демократия для себя, а есть – на экспорт. Что общего с демократией имеет объявление персоной нон грата генерального секретаря Организации Объединенных Наций за его принципиальную позицию? Нападкам подвергаются не только отдельные лидеры, но и целые народы.

В государствах, осмелившихся идти своим путем, инспирируются цветные революции, приводятся к власти лояльные лидеры и откровенные марионетки за деньги западной «мягкой силы». Да и в самих странах Европейского союза стоит национально ориентированным политикам выступить за интересы своего народа – ждите очереди уголовных обвинений, сфабрикованных дел и даже покушений. Я это говорю и смотрю на министра иностранных дел Венгрии, его тоже могут обвинить, что он приехал в Беларусь. А за что?

Разгул «демократии» привел к расколу гражданского общества в пугающе больших размерах. Мы наблюдаем пожароопасную ситуацию в Германии, Франции, Польше, Молдове, Грузии и других. Да и саму Америку лихорадит последнее десятилетие.

Второе. Военная безопасность. Государства все чаще вынуждены применять военную силу для защиты своего суверенитета, внутренней стабильности или недопущения эскалации, что очень важно. Мы сегодня должны констатировать, что фактически не осталось законных международно-правовых инструментов, формирующих гарантии в сфере военной безопасности.

Что особенно показательно, не ведется никакой работы по заключению новых соглашений в данной сфере. Значит, кому-то они не нужны. И это в первую очередь на совести политиков, но не военных.