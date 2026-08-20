Белорусско-мьянманский бизнес-форум стартует 20 августа в Минске

Беларусь и Мьянма усиливают деловое взаимодействие: сегодня, 20 августа, в Минске стороны проведут совместный бизнес‑форум. Мероприятие станет площадкой для расширенных B2B‑переговоров. В составе зарубежной делегации – представители банковского сектора, логистики, торговли, пищевой и текстильной промышленности, а также строительства, горнодобывающей отрасли и IT‑сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отношения между Минском и Нейпьидо развиваются стремительно: важным этапом стал первый официальный визит Александра Лукашенко в Мьянму в 2025 году, а буквально на днях учреждено общество дружбы «Беларусь – Мьянма».

Главный ориентир – конкретные результаты. За прошлый год товарооборот между странами составил около 16 миллионов долларов. Цифра пока скромная, поэтому необходимы новые точки экономического роста. Направления совместной работы определены: промышленная кооперация, фармацевтика, АПК, локализация производств. Белорусская легкая промышленность ведет переговоры о выпуске обуви, поставках тканей и кожевенного сырья. Мьянманских партнеров интересуют не только готовая продукция, но и технологии, а также белорусский опыт в подготовке кадров.

Одновременно развивается взаимодействие в здравоохранении и сельском хозяйстве, обсуждаются студенческие обмены – сейчас в Беларуси учатся свыше 50 студентов из Мьянмы. Форум в Минске призван закрепить достигнутые договоренности и открыть новые возможности для взаимовыгодного партнерства.