Министр обороны оценил действия экипажей танков Т-72 на Гожском полигоне

На Гожском полигоне экипажи танков Т‑72 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады накануне отрабатывали стрельбу штатным артиллерийским выстрелом по целям на дистанции до двух километров. Концентрация у танкистов была максимальная – за действиями наблюдали министр обороны, командиры и родные военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Командир роты – молодец, на отлично выполнил. Командир танка, командир батальона – на отлично выполнил. Наводчик, который прослужил 15 месяцев, тоже на оценку «хорошо». В принципе, задержек не было по стрельбе. Это неплохо. Но важнее того, что здесь я увидел симбиоз. Ведь в штатной стрельбе важно не только как подготовлен наводчик, важно как слажен экипаж.

Особенно волнительно стрельба прошла для родных военнослужащих – они впервые наблюдали работу танков в реальных условиях штатной стрельбы и отметили высокий уровень подготовки экипажей. По итогам упражнений отдельные расчеты получили похвалу за точность и уверенное поражение целей. Традицию приглашать родных на штатную стрельбу в свое время ввел сам министр обороны, когда командовал танковым батальоном. Итоговую оценку подразделениям выставили после завершения всех упражнений.