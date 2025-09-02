Лукашенко поблагодарил Китай за организацию визита
Рабочий визит главы государства в Китай продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2 сентября договоренности по итогам общения на высшем уровне получили продолжение в виде контактов с руководителями ряда крупнейших китайских компаний. Часть встреч носила закрытый характер. Партнеры обсудили промкооперацию в автомобилестроении, совместные проекты в АПК.
Теплые отношения на высшем политическом уровне дают импульс экономическим договоренностям, промышленной вовлеченности, инвестициям в прорывные проекты.
Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси министр промышленности Беларуси:
Сотрудничество с Китаем мы рассматриваем как стратегическое. В рамках нашего машиностроительного комплекса, в первую очередь это, конечно, новые технологии. Новые технологии помогут нам иметь более конкурентный продукт, который будет выпускать наша страна. Рынок автомобилестроения, сельхозмашиностроения, это станкостроение, это и развитие моторостроения. То есть большой комплекс в рамках нашего взаимодействия между КНР и Республикой Беларусь.
Президенту Беларуси хорошо знакома политическая культура Китая. Это сотрудничество совпало с началом пути. Политического – самого Лукашенко. И геополитического – всего Китая. Во время этого рабочего, но насыщенного, почитай как официального или даже государственного, визита уже была встреча с Си. А сегодня переговоры с главой канцелярии Центрального комитета Коммунистической партии Китая.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Уважаемый господин Цай Ци, обычно в этот момент протокольно всегда говорят тривиальные, обычные вещи с благодарностью за прием, за то, как обходятся с гостем. Это, откровенно говоря, очень хорошо дипломатично делают китайские представители.
Но в сегодняшнем случае в данном моменте, в моменте, я хочу абсолютно искренне, дело не в дипломатии и совсем не в том, что надо быть дипломатичным, я хочу вас от всей души поблагодарить за все то, что вы сделали, делаете для Беларуси вообще и в ходе этого моего визита и моей делегации.
Лукашенко: у нас с Китаем установились самые дружеские, тесные отношения.
Цай Ци – один из семи членов главного коллегиального органа управления Китая – Политбюро ЦК КПК. Также он отвечает за всю кадровую политику китайской вертикали и организует работу самого Политбюро.
Цай Ци, член Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая, секретарь Секретариата и глава Канцелярии ЦК КПК:
Сегодня под стратегическим руководством вас и председателя Си Цзиньпина китайско-белорусские отношения всепогодного и всестороннего стратегического партнерства демонстрируют поступательное и динамичное развитие. Можно с уверенностью сказать, что они вступили в наилучший период своей истории. Мы готовы вместе с вами в духе последовательной реализации и договоренности наших лидеров всесторонне продвигать многоплановое сотрудничество и постоянно наполнять наши отношения новым содержанием во благо модернизации наших государств.
Саммит ШОС – это о пассионарных перспективах планеты. И мы там. Сегодняшние переговоры с деловыми кругами и политическим руководством Китая о конкретной наполняемости нашей экономики, а завтра – о героическом прошлом и испытаниях, из которых мы вышли победителями. Инициаторы глобального управления на марше.
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