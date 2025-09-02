Лукашенко поблагодарил Китай за организацию визита

Рабочий визит главы государства в Китай продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2 сентября договоренности по итогам общения на высшем уровне получили продолжение в виде контактов с руководителями ряда крупнейших китайских компаний. Часть встреч носила закрытый характер. Партнеры обсудили промкооперацию в автомобилестроении, совместные проекты в АПК.

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси министр промышленности Беларуси: Сотрудничество с Китаем мы рассматриваем как стратегическое. В рамках нашего машиностроительного комплекса, в первую очередь это, конечно, новые технологии. Новые технологии помогут нам иметь более конкурентный продукт, который будет выпускать наша страна. Рынок автомобилестроения, сельхозмашиностроения, это станкостроение, это и развитие моторостроения. То есть большой комплекс в рамках нашего взаимодействия между КНР и Республикой Беларусь.

Президенту Беларуси хорошо знакома политическая культура Китая. Это сотрудничество совпало с началом пути. Политического – самого Лукашенко. И геополитического – всего Китая. Во время этого рабочего, но насыщенного, почитай как официального или даже государственного, визита уже была встреча с Си. А сегодня переговоры с главой канцелярии Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уважаемый господин Цай Ци, обычно в этот момент протокольно всегда говорят тривиальные, обычные вещи с благодарностью за прием, за то, как обходятся с гостем. Это, откровенно говоря, очень хорошо дипломатично делают китайские представители.

Но в сегодняшнем случае в данном моменте, в моменте, я хочу абсолютно искренне, дело не в дипломатии и совсем не в том, что надо быть дипломатичным, я хочу вас от всей души поблагодарить за все то, что вы сделали, делаете для Беларуси вообще и в ходе этого моего визита и моей делегации.

Лукашенко: у нас с Китаем установились самые дружеские, тесные отношения.