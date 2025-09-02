Вместе с Китаем начаты инвестпроекты, которые через 2-4 года могут сильно изменить Беларусь – Снопков
Рабочий визит главы государства в Китай продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2 сентября договоренности по итогам общения на высшем уровне получили продолжение в виде контактов с руководителями ряда крупнейших китайских компаний. Часть встреч носила закрытый характер. Партнеры обсудили промкооперацию в автомобилестроении, совместные проекты в АПК.
От геополитики до экономики. Саммит ШОС завершился – активная работа главы государства и белорусской делегации в Китае продолжается. Причем участие во встрече Евразии – это яркий, но момент в отношениях между Минском и Пекином. В целом это долгосрочная внешнеполитическая работа. Только за ушедшее лето было две такие теплые встречи. Этот 16-й визит в Поднебесную не завершен, но промежуточные итоги уже есть. Президент на недавнем совещании с дипломатами раздавал лайфхаки, как надо работать. И сам во время зарубежных поездок показывает мастер-класс.
Снопков рассказал об инвестиционных проектах с Китаем.
Сегодня белорусская сторона работала недалеко от площади Тяньаньмэнь, но в тишине природного анклава. Без лишней суеты и громких коммюнике, звучная результативность.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Это государственная резиденция Дяоюйтай. Дословно с китайского – домик рыбака. Сюда любили приезжать половить рыбу императоры династии Цинь. У этого места особый исторический бэкграунд, связан с восемью веками. Сейчас здесь 19 особняков для приема самых высоких гостей. Здесь проходят важные встречи и переговоры. Но для того, чтобы соблюсти политес и с уважением относиться к разным культурологическим аспектам, в нумерации этих вилл нет единицы и тринадцати. Наш Первый разместился в особняке под номером одиннадцать.
Чтобы быть первыми, надо быть технологичными. На саммите ШОС роботы раздавали воду и мороженое. Но это картинка. А вот реальное развитие экономики – прорыв и отрыв вперед и вверх случится благодаря новому технологическому укладу. В эти дни и во время переговоров мы ищем и находим такие точки роста.
Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Два лидера, Александр Григорьевич Лукашенко и товарищ Си Цзиньпин, дали старт последующим двум годам совместного развития и взаимодействия Беларуси и Китая как технологическая промышленная кооперация. Вот сегодня фактически уже начали в этом году, не дожидаясь 2026-2027 годов, цикл инвестиционных проектов, которые, на мой взгляд, через 2-3, максимум 4 года совершенно изменят технологическую структуру нашей страны.
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