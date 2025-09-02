Вместе с Китаем начаты инвестпроекты, которые через 2-4 года могут сильно изменить Беларусь – Снопков

Рабочий визит главы государства в Китай продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2 сентября договоренности по итогам общения на высшем уровне получили продолжение в виде контактов с руководителями ряда крупнейших китайских компаний. Часть встреч носила закрытый характер. Партнеры обсудили промкооперацию в автомобилестроении, совместные проекты в АПК.

От геополитики до экономики. Саммит ШОС завершился – активная работа главы государства и белорусской делегации в Китае продолжается. Причем участие во встрече Евразии – это яркий, но момент в отношениях между Минском и Пекином. В целом это долгосрочная внешнеполитическая работа. Только за ушедшее лето было две такие теплые встречи. Этот 16-й визит в Поднебесную не завершен, но промежуточные итоги уже есть. Президент на недавнем совещании с дипломатами раздавал лайфхаки, как надо работать. И сам во время зарубежных поездок показывает мастер-класс.

Снопков рассказал об инвестиционных проектах с Китаем.

Сегодня белорусская сторона работала недалеко от площади Тяньаньмэнь, но в тишине природного анклава. Без лишней суеты и громких коммюнике, звучная результативность.