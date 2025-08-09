Азербайджан и Армения подписали декларацию о мирных отношениях

В мире одним конфликтом стало меньше. Новость, пришедшую накануне поздним вечером из Вашингтона с воодушевлением воспринимали и в Баку и Ереване. Лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев, Никол Пашинян приняли совместную декларацию о мирном урегулировании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дональд Трамп, президент США:

Они воевали долго, 35 лет, а теперь они друзья. И они будут друзьями еще долго. Но для меня большая, прекрасная честь приветствовать всех в Белом доме на этом историческом мирном саммите между Арменией и Азербайджаном. Для меня это действительно огромное волнение. Я хочу поздравить этих двух дальновидных людей. Премьер-министра Пашиняна и президента Алиева.

Баку и Ереван также достигли соглашения и документально закрепили создание транспортного коридора между двумя закавказскими республиками: он соединит основную территорию Азербайджана с его анклавом – Нахичеванью.