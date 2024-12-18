Лукашенко на первых полосах арабских СМИ! Подводим итоги визита Президента в Султанат Оман

В Объединенные Арабские Эмираты Президент Беларуси прилетел из Омана. В этой стране Александр Лукашенко провел несколько дней, насыщенных встречами и переговорами. Обсуждали как стратегические направления сотрудничества, так и конкретные программы и проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Визит в Маскат увенчали обоюдные усилия по выводу двухстороннего взаимодействия на новый уровень. Решимость работать вместе для достижения общих целей, выстраивая отношения на основе взаимного уважения и понимания, лидеры двух стран выразили в совместном заявлении. Стороны подчеркнули важность углубления партнерства в экономической, политической и культурной областях. Определены и конкретные сферы для расширения сотрудничества – чистая энергия, туризм, образование, здравоохранение, технологии, транспорт и логистика. Отдельное внимание – активизации сотрудничества в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности, а также в промышленности, включая совместные проекты по сборке техники в Омане. Беларусь также приветствовала введение облегченного визового режима для поездок в Оман. Теперь наши граждане могут находиться в этой курортной стране до двух недель. Планируется, что вскоре посещение Омана и вовсе не будет ограничено отметкой в паспорте. Близка и перспектива организации прямых авиарейсов. Беларусь – Оман. Маршрут построен. Итоги большого и плодотворного трипа у Евгения Пустового.

Арабская сказка усилиями Президента для белорусов стала ближе. Лукашенко встретился с заместителем премьер-министра по делам Совета министров Султаната Оман.

Это было помпезно. Душевно. И весьма знаково. Лукашенко подарил Султану Омана главное оружие красноармейцев.

Это традиционный оманский кинжал ханджар. Адександр Лукашенко в ответ – монету. Такова славянская традиция. Как намек наших предков на развитие торговли. Для это мы и здесь. Эти подарки – сакральные для Беларуси вещи. Султану Омана Батька презентовал «папашу» – так называют ППШ – оружие Победы. И слуцкий пояс – артефакт нашей уникальной культуры. Оман – это тоже место переплетения цивилизаций арабской вязи с узорами Северной Африки. События разные, но история схожа. Летопись сложного пути к своей государственности отражена в Национальном музей Султаната Омана. Такое место силы белорусской государственности вскоре появится и у нас. Султан Омана пообещал приехать в Беларусь – Лукашенко.

Президенту все понятно. Не только потому что экскурсия на русском – у генерального секретаря музея мама из Беларуси. Оман, как и Беларусь, сформировался не благодаря, а вопреки цивилизационным изломам. Форты вдоль побережья – отражение постоянной борьбы за свои интересы. Но теперь Оман это привлекательный логистический хаб залива и ворота в Северную Африку. Лукашенко: производить мы много чего научились, а продавать – пока не очень. Подробнее.

Презентация порта «Сохар» для главы Беларуси – это приглашение для всей страны. Здесь же расположена и одноименная, и наиболее динамичная, и успешная промышленная зона региона залива. Иди и работай. Рачков: Оман может быть хабом и той страной вхождения в этот огромнейший рынок.

Здесь в неделю обрабатывает более 1 миллиона тонн морских грузов, а в год принимают около 3,5 тысячи судов. Это место может стать надежной стартовой площадкой для кооперации Беларуси и Омана. Именно такую надпись Первый оставил в книге почетных гостей. Минск готов пришвартоваться. У нас сразу две задачи. Первая – работаем с Оманом. Товары и компетенции, способствующие развитию экономики страны. Вторая – Оман помогает нам продвигать белорусское на Ближний Восток и в Северную Африку. Производить умеем. Продавать нам сложнее. Беларусь заинтересована в формировании в порте «Сохар» промышленного хаба – Ефимов.

Страны глобального Юга из богатых на залежи сырьевых государств переходят в лигу государств с промышленным укладом экономики. И здесь Беларусь становится, что называется, экспортером технологий для их промышленного суверенитета. Мы вносим вклад в формирование многополярного мира. Это не только экономика, это уже геополитика.

Константин Снисаренко, научный сотрудник Центра политологии Института социологии НАН Беларуси:

Данное государство находится в очень выгодном положении – на пути из Азии в Европу. И предпринимательские круги Омана, с которым велись переговоры еще в 2016 году, были согласны с развитием торговли со странами Африки, Ближнего Востока и проведением белорусских товаров в эти регионы. Еще один стратегический момент – сейчас глобальный передел за транслогистические коридоры. Линии, которые связывают сырье, производителей и потребителей. Совместными усилиями мы конкретизируем геополитическое понятие нового пути «Север – Юг».

Виталий Романовский, аналитик БИСИ:

Беларусь и Оман рассматривают в схожем ключе необходимость сопряжение потенциала собственных товаропроводящих сетей с производственными мощностями. По сути, и Беларусь, и Оман позиционируют себя каждый в своем регионе как в определенной степени производственно-логистические хабы. Это был лишь рабочий визит, но церемониал и наполняемость соответствовали статусу официального или даже государственного. Лидеры стран только официальные переговоры проводили трижды. Не обошли и горячую международную атмосферу. Но любые политические контакты Александр Лукашенко трансформирует в экономическую плоскость. В общем, товарооборот, как оманская погода: должен быть только с плюсом.

К приезду Лукашенко арабское телевидение подготовило специальные ролики, а статья нашего Президента на первых послах таблоида. А вот сами встречи проходили без прессы. За закрытыми дверями тонкой работы. Такая же тонкая дипломатия в здешней политической культуре. Но сегодня Президент все-таки сделал подарок для СМИ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пусть работают! Встреча с заместителем премьер-министра по делам Совета министров, второго человека в Султанате, стала резюмирующей по историческому визиту в Оман. Лукашенко: мы фактически с Султаном определили план наших действий.

Активно на полях визита поработали и делегации с обеих сторон. Утром подписан меморандум в области промышленного сотрудничества, документы в области стандартизации и оценки соответствия. Белорусский халяль, наши тракторы и даже детское питание будет в Омане.

Здесь ждут не только деловые круги, но и наших туристов. Решение об упрощение правил въезда отразили даже в итоговом коммюнике двух лидеров. В начале визита были подняты флаги Беларуси над Дворцом знамени в Маскате, а сейчас и паруса сотрудничества.