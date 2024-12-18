Президент Беларуси из Омана прилетел в ОАЭ

Александр Лукашенко продолжает турне по странам Персидского залива. Из Омана глава государства прибыл в Объединенные Арабские Эмираты, где запланирован ряд новых встреч и переговоров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, в ходе их проведения основное внимание будет уделено продолжению и развитию сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и других сферах, где у стран есть взаимный интерес.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Мы фактически с Султаном определили план наших действий. Мы создали межправительственную комиссию и со вчерашнего дня начали вырабатывать дорожную карту, план наших действий. Султан Омана приедет в Беларусь. Мы эту карту дорожную и план утвердим. И до этого времени, за полгода, начнем реализацию конкретных, практических мероприятий и шагов в сотрудничестве Беларуси и Омана в области экономики. Я думаю, что в правительстве согласятся с такими действиями.

Оман важен для Беларуси как хаб для поставки нашей продукции не только на местный рынок, но и в другие страны региона. В качестве сфер для расширения партнерства определены несколько. Во время визита подписаны документы о сотрудничестве и отработаны дорожные карты по отраслям.

Константин Снисаренко, научный сотрудник Центра политологии Института социологии НАН Беларуси:

Оман интересен, в первую очередь, тем, что это сравнительно недавно вышедшая на мировой рынок страна. Это государство, которое стремится развивать свои стратегические отрасли экономики. Был разработан документ – «Видение Омана 2040», согласно которому страна постепенно должна отходить от сырьевой направленности экономики. Все-таки основные товары, которые поставляются на мировой рынок, – это нефть и газ. Поэтому Оман заинтересован в технологическом развитии совместно с Республикой Беларусь. Здесь показательно, что, несмотря на то, что этот визит был рабочим, весь протокол, который осуществлялся, во многом соответствовал официальному государственному визиту.

По итогам визита главы государства подготовлено общее коммюнике лидеров, где прописан четкий план сотрудничества. В частности, сказано, что стороны приветствовали двусторонние усилия по активизации сотрудничества в области промышленности, включая совместные проекты по сборке техники в Омане. Лидеры также призвали к сотрудничеству в сельском хозяйстве для обеспечения продовольственной безопасности. В заявлении также говорится об успешных переговорах на выставке Oman AgroFood и поддержке со стороны высшего руководства совместных проектов в выпуске детского питания и молочной продукции. Один из итогов визита касается упрощения визовых требований для белорусов в течение двух недель. Также стороны обсудили возможность организации прямого рейса между Беларусью и Оманом.