Лукашенко встретился с заместителем премьер-министра по делам Совета министров Султаната Оман

Сейчас у нашего Президента проходит встреча с заместителем премьер-министра по делам Совета министров Султаната Оман. Министерский пул белорусской делегации уже подписал меморандум в области промышленного сотрудничества. Стороны договорились о взаимодействии по линии Государственного комитета по стандартизации Беларуси в области стандартизации, метрологии, оценки соответствия и аккредитации. Кроме того, в ходе визита Президента состоялось очень много консультаций и переговоров на уровне глав МИД, Минпрома и Минсельхозпрода. Обсудили возможности поставок мясной продукции из Беларуси, так как у наших производителей есть сертификаты халяль – это позволяет заходить на рынок Омана. Создан целый райдер договоренностей.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Меня очень радует одно, что за подписанием соглашений и достижением договоренностей и на высшем уровне уже следуют конкретные договоренности о визитах наших компаний и оманских компаний в Республику Беларусь. То есть они заинтересовались нашей системой здравоохранения, лекарствами, ветпрепаратами, молочкой, продуктами питания. Очень хорошо отработала делегация по линии Министерства сельского хозяйства.

Оман важен для Беларуси как хаб для поставок нашей продукции не только на местный рынок, но и в другие страны региона. По итогам рабочего визита главы государства подготовлено общее коммюнике лидеров двух стран.