Лукашенко оценил возможности СЭЗ в Омане. Перспективы Минска и Маската

Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Омане. 17 декабря Президент посетил один из самых северных регионов Султаната – город Сохар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он ознакомился с инфраструктурой расположенного там порта и возможностями свободной экономической зоны. Их Беларусь рассчитывает задействовать под совместные проекты. СЭЗ «‎Сохар» создали еще в 2010-м. За время своей работы эта площадка привлекла более 26 миллиардов долларов инвестиций и стала одной из наиболее динамичных и успешных промышленных зон региона. На ее территории расположены самые разные предприятия – нефтехимические, металлургические, по производству пластмасс и добыче полезных ископаемых. В числе преимуществ СЭЗ – отсутствие импортных и пошлин на реэкспорт, долгосрочное освобождение от налогов на прибыль и отсутствие личного подоходного налога.

Уже четвертый день Александр Лукашенко знакомится с возможностями Омана. Личное участие главы государства и договоренности, достигнутые Президентом, – это всегда гарантия успеха. Сфер взаимных интересов немало в самых разных отраслях. Мы можем предложить Оману современную технологичную продукцию – от электробусов до спутников. Все необходимое для сельского хозяйства – от комбикормов и ветеринарных препаратов до тракторов и беспилотных технологий. А также качественные продовольственные товары. Визитная карточка нашей страны, конечно, и услуги высококлассной медицины. Здесь открываются хорошие перспективы для туризма. И не только медицинского. В свою очередь белорусы могут рассматривать Оман как новое направление для отдыха. Правительства двух стран уже работают над созданием максимально комфортных условий для поездок. В ближайших планах открытие прямого авиамаршрута. Далекие и близкие Оман и Беларусь. Евгений Пустовой. Сокращаем расстояние.

Любые межгосударственные отношения Александр Лукашенко старается, что называется, заземлить. За три дня рабочего визита достигнуты стратегические договоренности. Сегодня Первый оценил перспективы практического решения. «Сохар» – это одновременно название и порта, и свободной экономической зоны. И Беларусь здесь. Умилительная церемония встречи. Каждый день такой церемониал был помпезен. А сегодня душевно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что это такое маленькое у нас?

Порт «Сохар» обрабатывает более 1 миллиона тонн морских грузов в неделю и принимает около 3,5 тысячи судов в год. СЭЗ «Сохар» – одна из наиболее динамичных и успешных промышленных зон региона залива. На ее территории расположены нефтехимические предприятия, по производству пластмасс, металлургии, добыче полезных ископаемых. Крупное предприятие, которое занимается выпуском полимерной продукции, посетил наш Президент. Эта локация может стать надежной стартовой площадкой для кооперации Беларуси и Омана. Именно такую запись Первый оставил в книге почетных гостей.

Для главы государства провели подробную экскурсию по территории порта и СЭЗ, рассказали об особенностях работы и размещенных там предприятиях, логистических преимуществах и инфраструктуре. Перспективы работы уже выстроили наши министры. Два направления. Первое – непосредственно с Оманом, второе – посредством логистического сотрудничества с Оманом. Беларусь заинтересована в формировании в порте «Сохар» промышленного хаба – Ефимов.

Так рождается новая веха в отношениях между Минском и Маскатом. Так конкретизируется геополитическое понятие нового пути «Север – Юг» в многополярном мире. Беларусь нашла еще одну уникальную страну для сотрудничества. Здесь нужны наши компетенции и товары, а нам такой представитель в регионе. Это и называется взаимодополняемые экономики.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы сейчас переориентировали свои потоки на Восток, на азиатские страны. Поэтому Оман сегодня может быть действительно тем хабом и той страной вхождения в этот огромнейший рынок, который не только охватывает Азию, но и захватывает Африку. Если мы еще лет 5-7 тому назад знали, что есть порты в Омане, посещали их, то сегодня нам необходимо изучить эту ситуацию с портами, чтобы использовать их в доставке своих товаров на этот огромнейший рынок.

Форт на побережье Оманского залива – одна из ключевых достопримечательностей региона. Это напоминает о сложной борьбе за свою государственность, теперь морской выход – стратегические возможности для экономики.

Сувенирный корабль – подарок с увлекательной экскурсии разместят во Дворце Независимости. А вот сотрудничество между нашими странами должно пойти на всех парусах. Как говорят, семь футов под килем.