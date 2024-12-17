От Украины до Сирии: разбираем новые методы психологической войны

Андрей Лазуткин, политолог:

Терроризм, убийства лидеров мнений, атаки знаковых объектов – это то, что сопровождает любые боевые действия (неважно, речь о Сирии или Украине). Но при этом имеет отдельные от военных информационно-психологические задачи.

Беларусь тоже попала в сферу таких операций, потому что мы живем в одном информационном пространстве с Россией и являемся ее союзником. Причем в силу географии мы влияем как на ситуацию вокруг Калининграда, так и на сухопутное прикрытие столицы, так и на характер боевых действий в Украине и конфигурацию фронта.

И если Россия внезапно теряет российско-белорусскую группировку (например, в случае успешного переворота – «цветной революции», либо неуспешного – когда создается двоевластие и начинается гражданский конфликт, как в Сирии), то баланс в Восточной Европе сразу и полностью смещается в пользу НАТО.

С учетом этого в нашей стране разместили ядерное оружие и новейшую систему «Орешник», чтобы исключить влияние военных провокаций на внутреннюю стабильность Беларуси и на СВО в целом. Но мы по-прежнему проводим выборы, власть постоянно обновляется, принимаются самостоятельные решения. И это значит, что против нас продолжат действовать информационно, чтобы влиять на наш курс, пусть даже не переходя красные линии в виде военного нападения.

То есть кибератаки, дезинформация, вбросы с нами надолго. Но надо понимать, что цель таких мероприятий изменилась – это уже не свержение власти (что не получилось в 2020-м и не получится на текущих выборах), а внушение населению мысли о слабости нашего главного союзника и ошибочности его действий.