От Украины до Сирии: разбираем новые методы психологической войны

Авторская журналистика на СТВ. Андрей Лазуткин и его рубрика «Занимательная политология».
Авторская журналистика на СТВ. Андрей Лазуткин и его рубрика «Занимательная политология».
Андрей Лазуткин, политолог:
Терроризм, убийства лидеров мнений, атаки знаковых объектов – это то, что сопровождает любые боевые действия (неважно, речь о Сирии или Украине). Но при этом имеет отдельные от военных информационно-психологические задачи.
Беларусь тоже попала в сферу таких операций, потому что мы живем в одном информационном пространстве с Россией и являемся ее союзником. Причем в силу географии мы влияем как на ситуацию вокруг Калининграда, так и на сухопутное прикрытие столицы, так и на характер боевых действий в Украине и конфигурацию фронта.
И если Россия внезапно теряет российско-белорусскую группировку (например, в случае успешного переворота – «цветной революции», либо неуспешного – когда создается двоевластие и начинается гражданский конфликт, как в Сирии), то баланс в Восточной Европе сразу и полностью смещается в пользу НАТО.
С учетом этого в нашей стране разместили ядерное оружие и новейшую систему «Орешник», чтобы исключить влияние военных провокаций на внутреннюю стабильность Беларуси и на СВО в целом. Но мы по-прежнему проводим выборы, власть постоянно обновляется, принимаются самостоятельные решения. И это значит, что против нас продолжат действовать информационно, чтобы влиять на наш курс, пусть даже не переходя красные линии в виде военного нападения.
То есть кибератаки, дезинформация, вбросы с нами надолго. Но надо понимать, что цель таких мероприятий изменилась – это уже не свержение власти (что не получилось в 2020-м и не получится на текущих выборах), а внушение населению мысли о слабости нашего главного союзника и ошибочности его действий.
Как это выглядит? В советское время только в одной Беларуси стояло 80 зарядов к комплексу «Тополь» и более 1000 тактических боеприпасов. Но все это ничего не стоит, если руководство поддалось воздействию Запада и приняло неверное решение.
Разница в том, что тогда пропаганда Запада была либеральной, рыночной и националистической. Москве – центру – внушалась мысль, что НАТО и США – это друзья, от которых не нужно обороняться, надо, наоборот, сдать им интересы в обмен на вхождение в «рынок». А национализм и исламизм разжигали на окраинах, чтобы обосновать процесс отсоединения от России.
Но то, что работало 30 лет назад, сегодня, как видим, не работает даже в Грузии, Молдове и республиках Средней Азии. Все хорошо увидели, как Запад умеет разжигать войны и что мы для них люди второго сорта. И теперь самое перспективное направление их пропаганды – это псевдопатриотизм, то есть критика нашей власти уже не с либеральных, а якобы с патриотических позиций. Что наше руководство не воюет, а должно воевать. Что Россия воюет слишком мягко и аккуратно, а надо жестче, нужен больший масштаб ударов, больше разрушений, больше жертв, в идеале нужен ядерный конфликт у себя в доме.
И под видом таких рассуждений «патриотов» нам тут же рассказывают о слабости российской армии, что руководство якобы не знает реальной обстановки. Но если от западной или польской пропаганды у населения уже загорается красный сигнал, что таким источникам нельзя верить, то игра на псевдопатриотизме, критика, рассказы анонимных каналов «как все на самом деле» – может обмануть людей. Как правило, это украинские источники, которые внешне зашифрованы как «российские» либо «белорусские».
То есть под видом патриотизма сначала надуваются завышенные ожидания, а потом наступает разочарование. И это критика Союзного государства уже не с либеральных, как делали в свое время Немцов и Шеремет, а с псевдопатриотических позиций.
Мишень такого воздействия – это в первую очередь силовые структуры, которые по службе анализируют боевые действия и другие оперативные вопросы. Российским внушается коррумпированность и некомпетентность командиров, что вызывает неподчинение, личные конфликты, в идеале – мятеж. А белорусскому союзнику показывают якобы слабость и ненадежность России, готовность в любой момент сдать национальные интересы и договориться с Западом.
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