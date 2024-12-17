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Беларусь заинтересована в формировании в порте «Сохар» промышленного хаба – Ефимов

17 декабря 2024 13:54
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Беларусь рассчитывает задействовать порт и СЭЗ «‎Сохар» под совместные проекты с Оманом. Александр Лукашенко сегодня ознакомился с возможностями свободной экономической зоны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь заинтересована в формировании в порте «Сохар» промышленного хаба – Ефимов-2

Александр Ефимов, министр промышленности Беларуси:
Учитывая хорошее логистическое положение данного порта, наши интересы связаны именно с тем, чтобы в этом порту формировать наш промышленный хаб. Перечень товаров, которые могут быть произведены на территории Омана, достаточно широк. Это и внутренний рынок. А им нужна сельскохозяйственная продукция, тракторы, все, что с ними связано: прицепное, навесное оборудование, коммунальная, дорожно-строительная техника. И, конечно, большим потенциалом обладают товары, которые можно перенаправить на рынки третьих государств. И здесь уже перечень гораздо шире. Это карьерная, грузовая техника, все, что связано с логистической инфраструктурой. Этот перечень технологий, товаров мы готовы предложить нашим оманским партнерам для реализации на их территории. 

После посещения порта и свободной экономической зоны Александр Лукашенко отправился в крепость Сохар. Встречали Президента с местным колоритом. Форт на побережье Оманского залива – одна из ключевых достопримечательностей региона. Сегодня это музей, в котором хранятся археологические и исторические артефакты. 

# Александр Ефимов # Беларусь-Оман

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