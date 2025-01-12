Добровольный уход Зеленского, когда он почувствует определенное давление, тоже возможен.
Возможны ли мирные переговоры между Россией и Украиной в этом году? Какие цели преследовала атака ВСУ на Курск и Белгород? К чему приведут террористические действия режима Зеленского? Эти и другие вопросы обсудили эксперты в студии проекта «САСС уполномочен заявить».
10 октября 2026 18:46
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