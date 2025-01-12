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Новости по тегу #Константин Бондаренко

В каких случаях Зеленский может уйти в отставку? Политолог назвал три пункта
12 января 2025 19:29

В каких случаях Зеленский может уйти в отставку? Политолог назвал три пункта

Заменят ли Зеленского Аваковым? Разбираемся с политологами
19 августа 2024 11:34

Заменят ли Зеленского Аваковым? Разбираемся с политологами

Константин Бондаренко: Лукашенко из всех иностранных лидеров сегодня наиболее авторитетный политик для украинцев
25 апреля 2021 17:06

Константин Бондаренко: Лукашенко из всех иностранных лидеров сегодня наиболее авторитетный политик для украинцев

Президенту Беларуси доверяют 66,5% жителей страны. Обнародованы результаты масштабного социсследования к ВНС
10 февраля 2021 18:37

Президенту Беларуси доверяют 66,5% жителей страны. Обнародованы результаты масштабного социсследования к ВНС

Украинский политолог Константин Бондаренко: «Беларусь на сегодня остаётся последним социальным государством в Европе»
29 ноября 2020 16:57

Украинский политолог Константин Бондаренко: «Беларусь на сегодня остаётся последним социальным государством в Европе»

Константин Бондаренко: «О Лукашенко начали говорить, как о факторе европейской стабильности»
11 сентября 2019 13:57

Константин Бондаренко: «О Лукашенко начали говорить, как о факторе европейской стабильности»

Шоумен, экс-премьер или действующий президент? Всё о самых необычных выборах в истории Украины
17 марта 2019 17:09

Шоумен, экс-премьер или действующий президент? Всё о самых необычных выборах в истории Украины

Отвод тяжелого вооружения и единичные перестрелки. Как в Украине выполняются минские договоренности?
02 марта 2015 16:41

Отвод тяжелого вооружения и единичные перестрелки. Как в Украине выполняются минские договоренности?