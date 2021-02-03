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Александр Лукашенко стал самым популярным иностранным лидером в Украине

03 февраля 2021 19:40
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко стал самым популярным иностранным лидером в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таковы данные опроса Киевского международного института социологии. Президенту Беларуси доверяют 36 % украинцев.

Александр Лукашенко стал самым популярным иностранным лидером в Украине-1

Исследование проводилось с 27 января по 1 февраля по всей Украине, за исключением неподконтрольных Киеву территорий. Можно лишь предположить, как бы изменилась цифра, если бы в опросе принимали участие жители Донецка и Луганска. Далее с большим отрывом следуют президент США Джозеф Байден, французский лидер Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин.

Между тем число граждан Украины, готовых снова проголосовать за действующего президента Украины Владимира Зеленского, снизилось с 27 % до 22,1 %.

# Опрос # Александр Лукашенко # Джозеф Байден # Эммануэль Макрон # Владимир Путин # Владимир Зеленский

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