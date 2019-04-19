Зеленский – Порошенко: «Я совсем не политик, я простой человек. Результат ваших ошибок». Дебаты в Украине

Новости Украины. Они жмут друг другу руки – исторический момент – но после поливают друг друга грязью. Национальный «Олимпийский» в Киеве встретил двух оппонентов – «кота в мешке» и «волка в овечьей шкуре» – так друг друга называют Порошенко и Зеленский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Билеты на «политическое показательное шоу» пришли 22 тысячи зрителей. Дебаты Порошенко и Зеленского. Онлайн

Первым выступил шоумен Зеленский. И сразу лирика: мол, пару лет назад и представить не мог, что паренек из Кривого Рога будет так отчаянно бороться за кресло президента. Красноречиво говорил о жизни по-новому, а не выживании.

Владимир Зеленский, кандидат в президенты Украины:

Я не политик. Совсем не политик, я простой человек, который пришел сломать эту систему. Я результат, Петр Алексеевич. Я результат ваших ошибок и обещаний.

В пять минут по регламенту не вложился Петр Порошенко. Рассказал о внешних вызовах, об необходимости президента иметь опыт международных переговоров и опыт управления армией. И обвинил Зеленского в том, что тот похода в военкомат не по-мужски избежал. «Это все скатилось до какой-то такой низкой перепалки»: украинцы о дебатах кандидатов на пост президента

Петр Порошенко, президент Украины:

Сегодня мы имеем очень красивую обертку. Дорогую, яркую. И в этой обертке каждый может найти себе то, что он хочет. Кто – снижение тарифов, про которые сегодня говорил Владимир. Кто – зарплаты учителя по 4000 долларов.

36 минут каверзных вопросов и ответов политика и шоумена. «Как так получилось, что Украина – самая бедная страна при самом богатом президенте», «к чему тотальная некомпетентность Зеленского в качестве президента» и «почему люди Порошенко имеют “две руки”» – только некоторые цитаты.

Петр Порошенко:

Уважаемый пан Владимир, я твердо хотел бы понять: где вы видите Украину через пять лет? Четко, конкретно. И что вы хотите для этого сделать?

Владимир Зеленский:

Когда вы говорите так: «Четко дай нам ответ», – я не у прокурора. Я ничего не сделал, чтобы там быть. А вам, может, и придется встретиться.

Завершились пятничные баталии итоговым словом. Зеленский поблагодарил каждого, кто пришел, убеждал, что сможет сломать систему и что Порошенко украл у народа 5 лет. Порошенко же защищался: мол, пустая болтовня – ничего не сказано о стратегии, о позиции Украины. И призвал: «Нам важно не потерять страну».