«Они видят мир как безоговорочную капитуляцию России».
Причиной кризиса специалисты называют внутренние проблемы в Таиланде, связанные со слабостью гражданского правительства и стремление военных вернуть власть. Этот момент нам прокомментировал российский военный эксперт Юрий Кнутов.
Если раньше мнимая угроза с Востока витала только в политических европейских кругах, то сегодня с их же подачи этими фобиями буквально пичкают общество, перенося эти «пугалки про агрессивного медведя» из парламентских залов на кухни рядовых европейских граждан.
Договоренности Путина и Трампа создали эффект разорвавшейся бомбы.
«Находясь в Лондоне под видом посла, он фактически проходит стажировку», – отметил военный эксперт.
В считанные дни на наших глазах появилась новая горячая точка.
Новый вброс: якобы Президент Лукашенко пытается захватить ЧАЭС. Подобного рода заявления Киева (а тут явно прослеживается американский след) – одна из мин гибридной войны, на которой подорваться случайно может и сама Украина.
Непомерные военные амбиции – общая черта всех стран Балтии. Рига, оправдывая свои действия мифическими угрозами со стороны Москвы, укрепляет латвийско-российскую границу. Там появятся разного рода оборонительные сооружения. В частности, противотанковые ежи и бетонные блоки.
Литва устроила очередной коллапс на границе, когда появилась информация, что с 16 августа на территорию этой прибалтийской республики будет запрещен въезд для легковых авто, зарегистрированных в Беларуси.
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