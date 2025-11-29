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Новости по тегу #Юрий Кнутов

Межевич: Европа категорически против любых форм мирного плана по Украине
29 ноября 2025 16:46

Межевич: Европа категорически против любых форм мирного плана по Украине

Переключают внимание людей с внутренних проблем в стране – Кнутов о конфликте Таиланда и Камбоджи
25 июля 2025 16:52

Переключают внимание людей с внутренних проблем в стране – Кнутов о конфликте Таиланда и Камбоджи

Зачем Запад пугает своих граждан войной с Россией? Рассказал военный эксперт
16 июня 2025 19:05

Зачем Запад пугает своих граждан войной с Россией? Рассказал военный эксперт

Зеленский будет делать всё, чтобы сорвать договорённости Москвы и Вашингтона – военный эксперт
13 февраля 2025 16:47

Зеленский будет делать всё, чтобы сорвать договорённости Москвы и Вашингтона – военный эксперт

Кнутов: в Лондоне Залужного готовят, чтобы он представлял интересы англосаксов в Украине
12 января 2025 19:10

Кнутов: в Лондоне Залужного готовят, чтобы он представлял интересы англосаксов в Украине

Военный эксперт: сирийских генералов могли подкупить, как это сделали с гвардией Саддама Хусейна
09 декабря 2024 17:05

Военный эксперт: сирийских генералов могли подкупить, как это сделали с гвардией Саддама Хусейна

«Киеву нужен мотив для применения грязной атомной бомбы» – Кнутов объяснил фейк о захвате ЧАЭС
06 октября 2024 16:50

«Киеву нужен мотив для применения грязной атомной бомбы» – Кнутов объяснил фейк о захвате ЧАЭС

Для каких целей Латвия просит разместить у себя ЯО и зачем укрепляет свою границу – поделился эксперт
20 августа 2024 18:12

Для каких целей Латвия просит разместить у себя ЯО и зачем укрепляет свою границу – поделился эксперт

Военный эксперт: размещение немецких войск в Литве можно рассматривать как подготовку к вторжению
18 августа 2024 16:58

Военный эксперт: размещение немецких войск в Литве можно рассматривать как подготовку к вторжению

Кнутов: он по ночам читает Mein Kampf. Военный эксперт рассказал, почему Зеленский – второй Гитлер
31 декабря 2023 19:05

Кнутов: он по ночам читает Mein Kampf. Военный эксперт рассказал, почему Зеленский – второй Гитлер

Почему арабские страны не поддержали ХАМАС в войне с Израилем – рассказал военный эксперт Кнутов
31 декабря 2023 19:00

Почему арабские страны не поддержали ХАМАС в войне с Израилем – рассказал военный эксперт Кнутов

Какую угрозу представляет Афганистан для ОДКБ, рассказал военный эксперт из России
26 ноября 2023 16:40

Какую угрозу представляет Афганистан для ОДКБ, рассказал военный эксперт из России