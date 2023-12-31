Почему арабские страны не поддержали ХАМАС в войне с Израилем – рассказал военный эксперт Кнутов

Лукашенко снова оказался прав, когда предупреждал Зеленского, что об Украине забудут, что на авансцену выйдут другие, как только представится такой случай, но нашего Президента, если и слышали, то далеко не все, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вследствие пылающего ближневосточного конфликта уже погибли более 23 тысяч человек. И его завершения, к большому сожалению, ожидать пока не приходится. Израиль намерен идти до конца – цитата премьера Нетаньяху и, судя по всему, любой ценой добиться победы, останавливаться не намерен и ХАМАС. Но ввязываясь в эту войну, которую, как утверждают некоторые источники, движение планировало несколько лет, ХАМАС рассчитывал на явную поддержку арабского мира.

Юрий Кнутов, военный эксперт (Россия):

Американцы проехались по всем крупным арабским государствам и сказали, если вы не хотите, чтобы ваши счета заморозили, как это сделали с Россией, если вы не хотите, чтобы вашу недвижимость конфисковали, не надо вмешиваться. Вы можете говорить все, что хотите, но делать вы ничего не будете. К сожалению, так и произошло. Израиль завершит свою операцию, у меня нет никаких сомнений. Серьезная операция продлится где-то месяц полтора, потом это будет затихать (это будет связано не с тем, что все задачи решены), просто запасов оружия, запчастей, лекарств для раненных в армии израильской на месяц-полтора.

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