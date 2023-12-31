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Каким был уходящий год для Беларуси? Собрали яркие моменты из выступлений Президента

31 декабря 2023 18:14
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На такой яркой ноте на неделе во Дворце Независимости провожали 2023-й. Глядя на красоту и блеск новогоднего бала, кажется, что и год был таким же легким и головокружительным, как этот праздничный вальс, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Каким был уходящий год для Беларуси? Собрали яркие моменты из выступлений Президента-1

Ольга Коршун, ведущая:
Да, действительно события могли вскружить голову, ведь так интенсивно менялись ритмы и тональности: от милитари-мотивов до попурри из санкций, обвинений, необоснованных угроз до мажора по внешнему и внутреннему контуру. Но что было, то было. В любом случае это уже история.

Каким был уходящий год для Беларуси? Собрали яркие моменты из выступлений Президента-4

Каким был уходящий год для Беларуси? Собрали яркие моменты из выступлений Президента-6

Каким был уходящий год для Беларуси? Собрали яркие моменты из выступлений Президента-8

Каким был уходящий год для Беларуси? Собрали яркие моменты из выступлений Президента-10

Каким был уходящий год для Беларуси? Собрали яркие моменты из выступлений Президента-12

Ольга Коршун:
Таким для нас запомнится Год мира и созидания. С этой философией мы прожили 2023-й. И то, что сегодня мы можем собраться семьями за праздничным столом, а в последние минуты декабря услышим за окном взрывы, но только салютов. Все это говорит о том, что мир и созидание для нас стали не просто красивыми словами, а целью, которую мы достигли. Буквально каждый месяц уходящего 2023-го перед нами вставали все новые вопросы, ответы на которые не всегда лежали на поверхности. Приходилось докапываться до сути, вступать в переговоры, споры, держать удар. Одним словом мы приобрели опыт, который пригодится и в будущем.

Давайте вспомним, каким был этот год для Беларуси через призму самых ярких цитат главы государства.

# Государственная политика # Ольга Коршун # Александр Лукашенко

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