Каким будет ЕАЭС после пандемии? Ключевые тезисы выступления глав государств
Новости Беларуси. Президент Беларуси призвал страны ЕАЭС к сплоченности в условиях пандемии. 14 апреля в режиме видеоконференции прошла рабочая встреча членов Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства призвал действовать сообща и озвучил наиболее важные, на его взгляд, вопросы.
Так, Александр Лукашенко отметил необходимость сохранения транзитного сообщения. Стоит ли пояснять, насколько это важно? Если просто: перемещение грузов – это продукты и товары на наших прилавках. Также глава государства выступает за принятие единых правил регулирования внешней торговли. Это когда в первую очередь обеспечиваем всем необходимым своих. Например, теми же медицинскими товарами. Ну и еще Александр Лукашенко назвал крайне важным укрепление промышленных связей и разработку схемы субсидий. Грядет серьезный продовольственный кризис, это поможет смягчить его удар – уверен Президент.
Все подробности – в материале Алены Сыровой.
На связи – Бишкек, Ереван, Минск, Москва и Нур-Султан. Лидеры ЕАЭС в формате видеоконференции встречаются впервые. Две недели назад Александр Лукашенко предложил коллегам провести онлайн-встречу. В сложившейся ситуации это единственная возможность обсудить вал накопившихся проблем, которые в условиях пандемии только обостряются.
Беларусь для общих интересов не закрывала своих границ ни для гражданских (через нашу территорию возвращаются домой граждане ЕАЭС), ни для грузоперевозок. На границе с Евросоюзом для всех въезжающих обязательный контроль, для большегрузов выделены три коридора, обозначены специальные маршруты.
Михаил Негипов, заместитель начальника филиала транспортной инспекции по Могилевской области:
В основном это водители таких государств как Польша, Чехия и Литва, которые следовали транзитом через территорию нашей Могилевской области.
Остановка и стоянка в определённых местах. Что грозит водителям транзитного транспорта за невыполнение правила
Со стороны государства принимаются меры, чтобы водители автомобильных перевозчиков, которые следуют транзитом через территорию Республики Беларусь, как можно меньше контактировали с гражданами нашего государства в плане незанесения и снижения к минимуму контактов и возникновению всех негативных последствий, которые может принести эта ситуация, связанная с коронавирусом.
Читайте также:
Александр Лукашенко на саммите ЕАЭС: как после пандемии будем восстанавливать потенциал?
«Нам всем нужно действовать в границах разумной достаточности». Президент Беларуси призвал страны ЕАЭС к сплочённости в условиях пандемии
Александр Лукашенко: даже в обеспеченных странах Евросоюза появляются сигналы голода населения
Последовать нашему примеру могли бы и другие страны ЕАЭС, само собой, соблюдая меры предосторожности. Транзитные коридоры можно было бы продлить и по территории России, в Казахстан и Армению, Кыргызстан – такое предложение Александра Лукашенко нашло отклик у коллег. В условиях изоляции зеленые коридоры – единственная возможность и гарантия бесперебойной доставки товаров первой необходимости, медикаментов.
Сооронбай Жээнбеков, президент Кыргызстана:
Необходима организация зеленых коридоров соответствующим алгоритмом. Предлагаю определить перечень товаров, которые будут беспрепятственно перемещаться между нашими странами. Эти коридоры нам позволят бесперебойно доставлять гуманитарные грузы, продовольственные товары первой необходимости и продукцию медицинского назначения.
Почти 70 стран сегодня ввели запрет на экспорт медтоваров и лекарств, понятное дело, в условиях пандемии дефицитных. Тут самим бы хватило. Наднациональный орган ЕЭК выдвинул свои предложения.
Михаил Мясникович, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии:
Коллегия ЕЭК приняла решение о временном запрете на вывоз из стран ЕАЭС отдельных видов продовольственных товаров. 3 апреля комиссия обнулила пошлины на аналогичную группу импортируемых продовольственных товаров, по которым возможен дефицит на рынке союза. Перечень стороны согласовали, при необходимости он может дополняться.
Александр Лукашенко предложил даже в оказании гуманитарной помощи третьим странам делать это не в ущерб партнерам по союзу, но в рамках ЕАЭС. В этом лидеры сошлись – такая экономическая изоляция недопустима.
Никол Пашинян, премьер-министр Армении:
Выход из ситуации по обузданию пандемии и преодолению неизбежного кризиса многие страны видят в мерах, основанных на логике протекционизма и ограничительных мер в международной торговле. Для стран с ограниченными экономическими возможностями и ресурсами это может иметь самые тяжелые последствия. Мы поддерживаем иную стратегию, построенную на философии сотрудничества и партнерства.
Нехватка продуктов после пандемии неизбежна, если не помогать друг другу. Сырье заканчивается – предприятия останавливаются. И если мы используем в процессе создания нужных каждому из союзных государств товаров материалы соседа, важно признавать это – вводить промышленные субсидии.
Еще один важный аспект – пандемия нарушила цикл производств сельхозпродукции в мире. Мы этот вопрос держим на контроле, поэтому вовремя принятое решение может помочь нам избежать такой проблемы.
Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:
Наши страны имеют значительные возможности по производству сельскохозяйственных и продовольственных товаров. Мы могли бы продумать механизмы укрепления взаимодействия по повышению продовольственной самообеспеченности, максимального производства собственной готовой продукции, выходу на внешние рынки, обмену опытом в агронауке.
Говорили и о необходимости быть гибче. В частности речь шла и о ценах на энергоресурсы, газ. В сложившейся на рынке ситуации мы за голубое топливо платим больше. И надо подумать, как решить этот вопрос.
Читайте также:
Президент Беларуси: «Вместе пережить этот глобальный кризис нам будет легче»
Владимир Путин: борьба с пандемией не должна приводить к остановке международной торговли
Александр Лукашенко о природном газе: «Цена должна быть более адаптивной, а механизм расчётов – подъёмным для потребителей»
В целом же сегодняшняя встреча – возможность, пусть и на расстоянии, объединиться и вместе решить, каким, с учетом уроков, которые нам преподнесла работа в условиях пандемии, будет ЕАЭС. Все те меры, которые сегодня обсуждали и решили внедрять, станут основой вовремя принятой стратегии восстановления союза после кризиса, чтобы после пандемии не пришлось лечить еще и экономику.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Успехов и главное здоровья, берегите себя и свои народы.
Алена Сырова, корреспондент:
19 мая Высший Евразийский экономический совет соберется снова. В онлайн ли формате или лидеры пятерки лично пожмут друг другу руки, пока не ясно, но Александр Лукашенко пригласил своих коллег в Минск. В любом случае не так важен формат, большее значение имеет близость взглядов на совместное союзное будущее. Вызовов и сложных ситуаций впереди может быть много, и преодолевать их проще вместе, когда связь налажена.