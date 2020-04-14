Каким будет ЕАЭС после пандемии? Ключевые тезисы выступления глав государств

Новости Беларуси. Президент Беларуси призвал страны ЕАЭС к сплоченности в условиях пандемии. 14 апреля в режиме видеоконференции прошла рабочая встреча членов Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства призвал действовать сообща и озвучил наиболее важные, на его взгляд, вопросы.

Так, Александр Лукашенко отметил необходимость сохранения транзитного сообщения. Стоит ли пояснять, насколько это важно? Если просто: перемещение грузов – это продукты и товары на наших прилавках. Также глава государства выступает за принятие единых правил регулирования внешней торговли. Это когда в первую очередь обеспечиваем всем необходимым своих. Например, теми же медицинскими товарами. Ну и еще Александр Лукашенко назвал крайне важным укрепление промышленных связей и разработку схемы субсидий. Грядет серьезный продовольственный кризис, это поможет смягчить его удар – уверен Президент. Все подробности – в материале Алены Сыровой. На связи – Бишкек, Ереван, Минск, Москва и Нур-Султан. Лидеры ЕАЭС в формате видеоконференции встречаются впервые. Две недели назад Александр Лукашенко предложил коллегам провести онлайн-встречу. В сложившейся ситуации это единственная возможность обсудить вал накопившихся проблем, которые в условиях пандемии только обостряются.

Беларусь для общих интересов не закрывала своих границ ни для гражданских (через нашу территорию возвращаются домой граждане ЕАЭС), ни для грузоперевозок. На границе с Евросоюзом для всех въезжающих обязательный контроль, для большегрузов выделены три коридора, обозначены специальные маршруты.

Последовать нашему примеру могли бы и другие страны ЕАЭС, само собой, соблюдая меры предосторожности. Транзитные коридоры можно было бы продлить и по территории России, в Казахстан и Армению, Кыргызстан – такое предложение Александра Лукашенко нашло отклик у коллег. В условиях изоляции зеленые коридоры – единственная возможность и гарантия бесперебойной доставки товаров первой необходимости, медикаментов.

Сооронбай Жээнбеков, президент Кыргызстана:

Необходима организация зеленых коридоров соответствующим алгоритмом. Предлагаю определить перечень товаров, которые будут беспрепятственно перемещаться между нашими странами. Эти коридоры нам позволят бесперебойно доставлять гуманитарные грузы, продовольственные товары первой необходимости и продукцию медицинского назначения.

Почти 70 стран сегодня ввели запрет на экспорт медтоваров и лекарств, понятное дело, в условиях пандемии дефицитных. Тут самим бы хватило. Наднациональный орган ЕЭК выдвинул свои предложения.

Михаил Мясникович, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии:

Коллегия ЕЭК приняла решение о временном запрете на вывоз из стран ЕАЭС отдельных видов продовольственных товаров. 3 апреля комиссия обнулила пошлины на аналогичную группу импортируемых продовольственных товаров, по которым возможен дефицит на рынке союза. Перечень стороны согласовали, при необходимости он может дополняться.

Александр Лукашенко предложил даже в оказании гуманитарной помощи третьим странам делать это не в ущерб партнерам по союзу, но в рамках ЕАЭС. В этом лидеры сошлись – такая экономическая изоляция недопустима.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении:

Выход из ситуации по обузданию пандемии и преодолению неизбежного кризиса многие страны видят в мерах, основанных на логике протекционизма и ограничительных мер в международной торговле. Для стран с ограниченными экономическими возможностями и ресурсами это может иметь самые тяжелые последствия. Мы поддерживаем иную стратегию, построенную на философии сотрудничества и партнерства.

Нехватка продуктов после пандемии неизбежна, если не помогать друг другу. Сырье заканчивается – предприятия останавливаются. И если мы используем в процессе создания нужных каждому из союзных государств товаров материалы соседа, важно признавать это – вводить промышленные субсидии. Еще один важный аспект – пандемия нарушила цикл производств сельхозпродукции в мире. Мы этот вопрос держим на контроле, поэтому вовремя принятое решение может помочь нам избежать такой проблемы.

В целом же сегодняшняя встреча – возможность, пусть и на расстоянии, объединиться и вместе решить, каким, с учетом уроков, которые нам преподнесла работа в условиях пандемии, будет ЕАЭС. Все те меры, которые сегодня обсуждали и решили внедрять, станут основой вовремя принятой стратегии восстановления союза после кризиса, чтобы после пандемии не пришлось лечить еще и экономику. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Успехов и главное здоровья, берегите себя и свои народы.