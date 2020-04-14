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Каким будет ЕАЭС после пандемии? Ключевые тезисы выступления глав государств

14 апреля 2020 20:41
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Новости Беларуси. Президент Беларуси призвал страны ЕАЭС к сплоченности в условиях пандемии. 14 апреля в режиме видеоконференции прошла рабочая встреча членов Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства призвал действовать сообща и озвучил наиболее важные, на его взгляд, вопросы.

Каким будет ЕАЭС после пандемии? Ключевые тезисы выступления глав государств-1

Так, Александр Лукашенко отметил необходимость сохранения транзитного сообщения. Стоит ли пояснять, насколько это важно? Если просто: перемещение грузов – это продукты и товары на наших прилавках. Также глава государства выступает за принятие единых правил регулирования внешней торговли. Это когда в первую очередь обеспечиваем всем необходимым своих. Например, теми же медицинскими товарами. Ну и еще Александр Лукашенко назвал крайне важным укрепление промышленных связей и разработку схемы субсидий. Грядет серьезный продовольственный кризис, это поможет смягчить его удар – уверен Президент.

Все подробности – в материале Алены Сыровой.   

На связи – Бишкек, Ереван, Минск, Москва и Нур-Султан. Лидеры ЕАЭС в формате видеоконференции встречаются впервые. Две недели назад Александр Лукашенко предложил коллегам провести онлайн-встречу. В сложившейся ситуации это единственная возможность обсудить вал накопившихся проблем, которые в условиях пандемии только обостряются. 

Каким будет ЕАЭС после пандемии? Ключевые тезисы выступления глав государств-4

Беларусь для общих интересов не закрывала своих границ ни для гражданских (через нашу территорию возвращаются домой граждане ЕАЭС), ни для грузоперевозок. На границе с Евросоюзом для всех въезжающих обязательный контроль, для большегрузов выделены три коридора, обозначены специальные маршруты.

Каким будет ЕАЭС после пандемии? Ключевые тезисы выступления глав государств-7

Михаил Негипов, заместитель начальника филиала транспортной инспекции по Могилевской области:
В основном это водители таких государств как Польша, Чехия и Литва, которые следовали транзитом через территорию нашей Могилевской области. 

Остановка и стоянка в определённых местах. Что грозит водителям транзитного транспорта за невыполнение правила

Со стороны государства принимаются меры, чтобы водители автомобильных перевозчиков, которые следуют транзитом через территорию Республики Беларусь, как можно меньше контактировали с гражданами нашего государства в плане незанесения и снижения к минимуму контактов и возникновению всех негативных последствий, которые может принести эта ситуация, связанная с коронавирусом.

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Каким будет ЕАЭС после пандемии? Ключевые тезисы выступления глав государств-10

Последовать нашему примеру могли бы и другие страны ЕАЭС, само собой, соблюдая меры предосторожности. Транзитные коридоры можно было бы продлить и по территории России, в Казахстан и Армению, Кыргызстан – такое предложение Александра Лукашенко нашло отклик у коллег. В условиях изоляции зеленые коридоры – единственная возможность и гарантия бесперебойной доставки товаров первой необходимости, медикаментов.

Каким будет ЕАЭС после пандемии? Ключевые тезисы выступления глав государств-13

Сооронбай Жээнбеков,  президент Кыргызстана:
Необходима организация зеленых коридоров соответствующим алгоритмом. Предлагаю определить перечень товаров, которые будут беспрепятственно перемещаться между нашими странами. Эти коридоры нам позволят бесперебойно доставлять гуманитарные грузы, продовольственные товары первой необходимости и продукцию медицинского назначения.

Каким будет ЕАЭС после пандемии? Ключевые тезисы выступления глав государств-16

Почти 70 стран сегодня ввели запрет на экспорт медтоваров и лекарств, понятное дело, в условиях пандемии дефицитных. Тут самим бы хватило. Наднациональный орган ЕЭК выдвинул свои предложения.

Каким будет ЕАЭС после пандемии? Ключевые тезисы выступления глав государств-19

Михаил Мясникович, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии:
Коллегия ЕЭК приняла решение о временном запрете на вывоз из стран ЕАЭС отдельных видов продовольственных товаров. 3 апреля комиссия обнулила пошлины на аналогичную группу импортируемых продовольственных товаров, по которым возможен дефицит на рынке союза. Перечень стороны согласовали, при необходимости он может дополняться.

Каким будет ЕАЭС после пандемии? Ключевые тезисы выступления глав государств-22

Александр Лукашенко предложил даже в оказании гуманитарной помощи третьим странам делать это не в ущерб партнерам по союзу, но в рамках ЕАЭС. В этом лидеры сошлись – такая экономическая изоляция недопустима.

Каким будет ЕАЭС после пандемии? Ключевые тезисы выступления глав государств-25

Никол Пашинян, премьер-министр Армении:
Выход из ситуации по обузданию пандемии и преодолению неизбежного кризиса многие страны видят в мерах, основанных на логике протекционизма и ограничительных мер в международной торговле. Для стран с ограниченными экономическими возможностями и ресурсами это может иметь самые тяжелые последствия. Мы поддерживаем иную стратегию, построенную на философии сотрудничества и партнерства.

Каким будет ЕАЭС после пандемии? Ключевые тезисы выступления глав государств-28

Нехватка продуктов после пандемии неизбежна, если не помогать друг другу. Сырье заканчивается – предприятия останавливаются. И если мы используем в процессе создания нужных каждому из союзных государств товаров материалы соседа, важно признавать это – вводить промышленные субсидии.

Еще один важный аспект – пандемия нарушила цикл производств сельхозпродукции в мире. Мы этот вопрос держим на контроле, поэтому вовремя принятое решение может помочь нам избежать такой проблемы.

Каким будет ЕАЭС после пандемии? Ключевые тезисы выступления глав государств-31

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:
Наши страны имеют значительные возможности по производству сельскохозяйственных и продовольственных товаров. Мы могли бы продумать механизмы укрепления взаимодействия по повышению продовольственной самообеспеченности, максимального производства собственной готовой продукции, выходу на внешние рынки, обмену опытом в агронауке.

Говорили и о необходимости быть гибче. В частности речь шла и о ценах на энергоресурсы, газ. В сложившейся на рынке ситуации мы за голубое топливо платим больше. И надо подумать, как решить этот вопрос.

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Каким будет ЕАЭС после пандемии? Ключевые тезисы выступления глав государств-34

В целом же сегодняшняя встреча – возможность, пусть и на расстоянии, объединиться и вместе решить, каким, с учетом уроков, которые нам преподнесла работа в условиях пандемии, будет ЕАЭС. Все те меры, которые сегодня обсуждали и решили внедрять, станут основой вовремя принятой стратегии восстановления союза после кризиса, чтобы после пандемии не пришлось лечить еще и экономику.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Успехов и главное здоровья, берегите себя и свои народы.

Каким будет ЕАЭС после пандемии? Ключевые тезисы выступления глав государств-37

Алена Сырова, корреспондент:
19 мая Высший Евразийский экономический совет соберется снова. В онлайн ли формате или лидеры пятерки лично пожмут друг другу руки, пока не ясно, но Александр Лукашенко пригласил своих коллег в Минск. В любом случае не так важен формат, большее значение имеет  близость взглядов на совместное союзное будущее. Вызовов и сложных ситуаций впереди может быть много, и преодолевать их проще вместе, когда связь налажена.

# ЕАЭС # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Касым-Жомарт Токаев # Сооронбай Жээнбеков # Никол Пашинян # Михаил Мясникович # Алена Сырова # Фотофакт

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