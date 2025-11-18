Турчин: основой взаимовыгодного партнёрства в рамках ШОС выступает экономическая составляющая

Упрощение торговых процедур, создание независимых финансовых механизмов и глобального транспортного хаба. Такие предложения были озвучены белорусской делегацией во главе с Александром Турчиным на заседании совета глав правительств ШОС в Москве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организация стремится к углублению экономической интеграции. По прогнозам, доля стран «шанхайской семьи» в мировом ВВП увеличится почти до 40 %. Для раскрытия потенциала предстоит выработать совместную стратегию работы.

Поступательные меры для достижения целей были определены лидерами стран ШОС на XXV саммите в Тяньцзине. Нынешняя встреча кабмина – продолжение диалога. Активизация делового сотрудничества в условиях глобальной нестабильности отвечает в том числе целям безопасности в регионе.