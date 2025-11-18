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Турчин: основой взаимовыгодного партнёрства в рамках ШОС выступает экономическая составляющая

18 ноября 2025 10:53
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Упрощение торговых процедур, создание независимых финансовых механизмов и глобального транспортного хаба. Такие предложения были озвучены белорусской делегацией во главе с Александром Турчиным на заседании совета глав правительств ШОС в Москве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турчин: основой взаимовыгодного партнёрства в рамках ШОС выступает экономическая составляющая-2

Организация стремится к углублению экономической интеграции. По прогнозам, доля стран «шанхайской семьи» в мировом ВВП увеличится почти до 40 %. Для раскрытия потенциала предстоит выработать совместную стратегию работы.

Поступательные меры для достижения целей были определены лидерами стран ШОС на XXV саммите в Тяньцзине. Нынешняя встреча кабмина – продолжение диалога. Активизация делового сотрудничества в условиях глобальной нестабильности отвечает в том числе целям безопасности в регионе.

Турчин: основой взаимовыгодного партнёрства в рамках ШОС выступает экономическая составляющая-4

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
На фоне глобальной экономической нестабильности и односторонних принудительных мер основой взаимовыгодного партнерства в рамках ШОС выступает экономическая составляющая. Ее важность в вопросе обеспечения региональной безопасности подтвердили дискуссии в рамках III Международной конференции по евразийской безопасности высокого уровня, которую Минск имел честь принимать в конце октября. По данным Всемирного банка, в 2024 году средний экономический рост на пространстве ШОС почти в два раза превысил общемировой, а взаимный товарооборот увеличивается из года в год. Экономический потенциал ШОС поистине безграничен.

Турчин: основой взаимовыгодного партнёрства в рамках ШОС выступает экономическая составляющая-6

В повестке заседания также вопрос формирование бюджета ШОС на будущий год. Будет подписан соответствующий документ. Итоги встречи участники озвучат в совместном заявлении, а также изложат единую позицию по защите открытой и равноправной торговли.

Турчин провел переговоры с первым вице-президентом Ирана в Москве.

# Международное сотрудничество # Международная политика # Шанхайская организация сотрудничества # Александр Турчин

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