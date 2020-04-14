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Владимир Путин: борьба с пандемией не должна приводить к остановке международной торговли

14 апреля 2020 19:30
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Новости Беларуси. Президент Беларуси призвал страны Евразийского экономического союза к сплоченности в условиях пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета. 

Владимир Путин: борьба с пандемией не должна приводить к остановке международной торговли-1

Не останавливать производства, не закрываться от мира и тем более от ближайших партнеров. В одиночку пандемию может быть и можно пережить, но как быть после?

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Знакомая риторика? Такой придерживался Александр Лукашенко с самого начала. Теперь к приверженности ей пришли и лидеры сверхдержав. Жаль только, после того как решения приняты.

Владимир Путин: борьба с пандемией не должна приводить к остановке международной торговли-4

Владимир Путин, президент России:
Не могу не согласиться и с тем, что методы борьбы с пандемией должны быть разумными и пропорциональными, не приводить к разрыву наработанных десятилетиями кооперационных связей, остановке международной торговли, прекращению взаимных инвестиций. Уже сейчас в рамках ЕврАзЭС нужно начать разработку мер системного характера, призванных создать условия для восстановления и обеспечения дальнейшего экономического развития.

# Коронавирус # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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