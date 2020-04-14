Александр Лукашенко на саммите ЕАЭС: как после пандемии будем восстанавливать потенциал?
Новости Беларуси. Президент Беларуси призвал страны Евразийского экономического союза к сплоченности в условиях пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета.
«Нам всем нужно действовать в границах разумной достаточности». Президент Беларуси призвал страны ЕАЭС к сплочённости в условиях пандемии
В стремлении защитить своих граждан лидеры союзных государств, абсолютно автономно, принимали ограничение за ограничением, в то время как наш Президент призывал думать о последствиях, просчитывать, что же будет потом. Проблема общая, и решать ее нужно если не всем миром, то хотя бы в рамках интеграционных объединений. Ведь каждое принятое решение одной страной по итогу скажется абсолютно на всех.
Видимо, соседей по союзу вопрос последствий наконец тоже стал беспокоить. Пришло осознание, что и в условиях пандемии, и после нее жизнь продолжится.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если мы не объединим усилия, то завтра будем восстанавливать нарушенные экономические связи. На их создание мы потратили более шести лет, и работа до сих пор не завершена. Причем поставить все, что сделано, под угрозу можно даже неосознанно с помощью популярных сегодня противоэпидемических мер. Как после победы над пандемией будем восстанавливать имеющийся потенциал и технологические цепочки?
Нам нужны общие механизмы реагирования на глобальные кризисы нового рода – эпидемические, общие нормы и планы действий в чрезвычайных ситуациях в целях уменьшения рисков. В одном я убежден полностью: вместе пережить этот глобальный кризис нам будет легче. И вообще иного не дано. Ибо логика любого союза и взаимоотношений в нем предполагает именно вместе. А еще лучше, если все наши действия будут лишены национального эгоизма, и решения будут согласованы с единым вектором направленности.