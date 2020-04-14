Александр Лукашенко на саммите ЕАЭС: как после пандемии будем восстанавливать потенциал?

Новости Беларуси. Президент Беларуси призвал страны Евразийского экономического союза к сплоченности в условиях пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета.

В стремлении защитить своих граждан лидеры союзных государств, абсолютно автономно, принимали ограничение за ограничением, в то время как наш Президент призывал думать о последствиях, просчитывать, что же будет потом. Проблема общая, и решать ее нужно если не всем миром, то хотя бы в рамках интеграционных объединений. Ведь каждое принятое решение одной страной по итогу скажется абсолютно на всех.

Видимо, соседей по союзу вопрос последствий наконец тоже стал беспокоить. Пришло осознание, что и в условиях пандемии, и после нее жизнь продолжится.