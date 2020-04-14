Президент Беларуси: «Вместе пережить этот глобальный кризис нам будет легче»

Новости Беларуси. Президент Беларуси призвал страны ЕАЭС к сплоченности в условиях пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 14 апреля в режиме видеоконференции прошла рабочая встреча членов Высшего Евразийского экономического совета.
Александр Лукашенко о природном газе: «Цена должна быть более адаптивной, а механизм расчётов – подъёмным для потребителей»
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В одном я убежден полностью: вместе пережить этот глобальный кризис нам будет легче. Ну и вообще, иного не дано, ибо логика любого союза и взаимоотношений в этом союзе предполагает именно вместе. А еще лучше, если все наши действия будут лишены национального эгоизма и решения будут согласованы с единым вектором направленности.
«Нам всем нужно действовать в границах разумной достаточности». Президент Беларуси призвал страны ЕАЭС к сплочённости в условиях пандемии
Другие участники видеоконференции рассказали о мерах борьбы с коронавирусом в своих странах и в целом поддержали белорусского лидера в вопросах объединения усилий не только в борьбе с инфекцией, но и в более сплоченных действиях союза после пандемии.