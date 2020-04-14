Президент Беларуси: «Вместе пережить этот глобальный кризис нам будет легче»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В одном я убежден полностью: вместе пережить этот глобальный кризис нам будет легче. Ну и вообще, иного не дано, ибо логика любого союза и взаимоотношений в этом союзе предполагает именно вместе. А еще лучше, если все наши действия будут лишены национального эгоизма и решения будут согласованы с единым вектором направленности.

«Нам всем нужно действовать в границах разумной достаточности». Президент Беларуси призвал страны ЕАЭС к сплочённости в условиях пандемии

Другие участники видеоконференции рассказали о мерах борьбы с коронавирусом в своих странах и в целом поддержали белорусского лидера в вопросах объединения усилий не только в борьбе с инфекцией, но и в более сплоченных действиях союза после пандемии.