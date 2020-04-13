Остановка и стоянка в определённых местах. Что грозит водителям транзитного транспорта за невыполнение правила

Новости Беларуси. В Минской области определены места, где водители транзитного транспорта могут отдохнуть или заправить авто, сообщили в программе «Минщина» СТВ. Такие меры безопасности приняты с целью снижения риска распространения коронавируса.

За выполнением постановления следит Госавтоинспекция. Вместе с транспортниками проводят специальные рейды по выявлению нарушителей. Минтранс определил места заправки и питания водителей транзитного транспорта Определены шесть автозаправочных станций, где можно делать остановку и стоянку. Они находятся на 364-м и 449-м километрах автодороги М1, на 57-м километре трассы М6, на 346-м автодороги Р43 и на 1-м километре второго подъезда до Слуцка.

Владимир Мартиневский, ведущий специалист управления филиала Транспортной инспекции по Минску и Минской области Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

Таможенными органами и Транспортной инспекцией выдаются требования, выдаются схемы и карты, в которых установлены места отдыха и отстоя транспортных средств, следующих транзитом через Республику Беларусь.

Андрей Гладкий, начальник отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома:

Водители транспортных средств, с которыми произошло дорожно-транспортное происшествие, либо поломка, либо же у них намечены погрузочно-разгрузочные действия, не попадают под указанное постановление.