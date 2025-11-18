Представители погранслужб Беларуси и Литвы обсуждают борьбу с нелегальной миграцией и контрабандой
Обстановка на белорусско-литовском участке рубежей – в центре внимания погранслужб двух стран. Представители соответствующих ведомств 18 ноября собрались в пункте пропуска «Лаворишкес» (с белорусской стороны – «Котловка»). Обсуждают вопросы противодействия незаконной миграции, борьбы с контрабандой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это первый шаг к нормализации двусторонних отношений. Ранее председатель Литовского парламентского комитета по внешней политике заявил, что Вильнюс может принять решение по пограничному режиму с Беларусью уже 19 ноября. Этот вопрос завтра будут обсуждать на заседании правительства Литвы.
Напомним, в октябре сопредельная сторона в одностороннем порядке приняла решение о закрытии двух оставшихся пунктов пропуска на границе. Беларусь в ответ ограничила пересечение рубежей для фур с литовскими номерами. В итоге вблизи погранпунктов скопилось более тысячи большегрузных машин, которые не могут вернуться домой.
В Литве заявили, что примут решение по открытию границ с Беларусью 19 ноября.