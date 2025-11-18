Прямой эфир

Представители погранслужб Беларуси и Литвы обсуждают борьбу с нелегальной миграцией и контрабандой

18 ноября 2025 10:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Обстановка на белорусско-литовском участке рубежей – в центре внимания погранслужб двух стран. Представители соответствующих ведомств 18 ноября собрались в пункте пропуска «Лаворишкес» (с белорусской стороны – «Котловка»). Обсуждают вопросы противодействия незаконной миграции, борьбы с контрабандой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители погранслужб Беларуси и Литвы обсуждают борьбу с нелегальной миграцией и контрабандой-2

Это первый шаг к нормализации двусторонних отношений. Ранее председатель Литовского парламентского комитета по внешней политике заявил, что Вильнюс может принять решение по пограничному режиму с Беларусью уже 19 ноября. Этот вопрос завтра будут обсуждать на заседании правительства Литвы.

Представители погранслужб Беларуси и Литвы обсуждают борьбу с нелегальной миграцией и контрабандой-4

Напомним, в октябре сопредельная сторона в одностороннем порядке приняла решение о закрытии двух оставшихся пунктов пропуска на границе. Беларусь в ответ ограничила пересечение рубежей для фур с литовскими номерами. В итоге вблизи погранпунктов скопилось более тысячи большегрузных машин, которые не могут вернуться домой.

В Литве заявили, что примут решение по открытию границ с Беларусью 19 ноября.

# Международная политика # Граница # Государственная граница Беларуси # Беларусь-Литва

Другие новости рубрики

Все новости
Турчин: основой взаимовыгодного партнёрства в рамках ШОС выступает экономическая составляющая
18 ноября 2025 10:53

Турчин: основой взаимовыгодного партнёрства в рамках ШОС выступает экономическая составляющая

Михаил Русый доложил Президенту о реализации программы развития Полесья
18 ноября 2025 10:44

Михаил Русый доложил Президенту о реализации программы развития Полесья

Убеждён, что в рамках ВНС будут рассмотрены определенные кадровые вопросы – заслуженный юрист Беларуси
18 ноября 2025 10:39

Убеждён, что в рамках ВНС будут рассмотрены определенные кадровые вопросы – заслуженный юрист Беларуси