Представители погранслужб Беларуси и Литвы обсуждают борьбу с нелегальной миграцией и контрабандой

Обстановка на белорусско-литовском участке рубежей – в центре внимания погранслужб двух стран. Представители соответствующих ведомств 18 ноября собрались в пункте пропуска «Лаворишкес» (с белорусской стороны – «Котловка»). Обсуждают вопросы противодействия незаконной миграции, борьбы с контрабандой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это первый шаг к нормализации двусторонних отношений. Ранее председатель Литовского парламентского комитета по внешней политике заявил, что Вильнюс может принять решение по пограничному режиму с Беларусью уже 19 ноября. Этот вопрос завтра будут обсуждать на заседании правительства Литвы.