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«Нам всем нужно действовать в границах разумной достаточности». Президент Беларуси призвал страны ЕАЭС к сплочённости в условиях пандемии

14 апреля 2020 11:04
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Новости Беларуси. Президент Беларуси призвал страны Евразийского экономического союза к сплоченности в условиях пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета. Переговоры прошли в режиме видеоконференции.

«Нам всем нужно действовать в границах разумной достаточности». Президент Беларуси призвал страны ЕАЭС к сплочённости в условиях пандемии-1

Глава государства призвал действовать сообща. Причем рассчитывать не только на текущее развитие ситуации, но и на перспективу.

Президент Беларуси предложил сформировать региональный «пояс безопасности», для чего ускорить создание импортозамещающих производств и локализации на территории союза критически важных отраслей.

Евразийская экономическая комиссия инициировала ряд мер, которые можно отнести к первоочередным, однако, по мнению Александра Лукашенко, они не охватывают весь комплекс необходимых действий.

В том числе глава государства рассказал о мерах, принимаемых нашей страной на фоне пандемии. При этом Президент отметил важность сохранения транзитного сообщения.

«Нам всем нужно действовать в границах разумной достаточности». Президент Беларуси призвал страны ЕАЭС к сплочённости в условиях пандемии-4

«Нам всем нужно действовать в границах разумной достаточности». Президент Беларуси призвал страны ЕАЭС к сплочённости в условиях пандемии-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Несмотря на то, что мы не закрыли границу, в отношении всех въезжающих осуществляются мероприятия санитарно-карантинного характера. Ситуация с заболеваемостью постоянно отслеживается и доводится до общественности.  

Вы все знаете, что транзит через Беларусь в интересах ЕврАзЭС мы осуществляем. На границе с Евросоюзом мы проверяем всех въезжающих и транзитом через Беларусь, и в Беларусь. Это в основном грузовики, фуры. Мы проверяем водителей, притом очень жестко. Мы определили три коридора, по которым передвигаются эти большегрузы, которые транспортируют через Беларусь ваши государства, прежде всего товары. Определили места стоянок и отдыха для этих людей с полным контролем за ними. Определили места заправок для этих большегрузов. Словом, препятствий нет никаких. Более того, не было случая, чтобы мы запретили въезд гражданам ваших стран, да и вообще любых государств – при соблюдении тех правил, которые установлены в Беларуси.

Я полагаю, что в данной ситуации нам всем нужно действовать в границах разумной достаточности. Мне кажется, что какой-то транспортный коридор между странами должен сохраняться не только в Беларуси, а неплохо было бы определить этот коридор через Россию, Казахстан, в Армению, Кыргызстан и так далее. Этими каналами смогут воспользоваться также наши граждане, которые возвращаются на родину. 

«Нам всем нужно действовать в границах разумной достаточности». Президент Беларуси призвал страны ЕАЭС к сплочённости в условиях пандемии-9

Александр Лукашенко выступил также за практику согласованных решений, единых правил регулирования внешней торговли, которые являются ядром функционирования союза.

Обозначил Президент и необходимость принять действенные меры, направленные на реальное углубление промышленного сотрудничества. 

# Коронавирус # Александр Лукашенко # Фотофакт

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