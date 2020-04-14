«Нам всем нужно действовать в границах разумной достаточности». Президент Беларуси призвал страны ЕАЭС к сплочённости в условиях пандемии

Новости Беларуси. Президент Беларуси призвал страны Евразийского экономического союза к сплоченности в условиях пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета. Переговоры прошли в режиме видеоконференции.
Глава государства призвал действовать сообща. Причем рассчитывать не только на текущее развитие ситуации, но и на перспективу.
Президент Беларуси предложил сформировать региональный «пояс безопасности», для чего ускорить создание импортозамещающих производств и локализации на территории союза критически важных отраслей.
Евразийская экономическая комиссия инициировала ряд мер, которые можно отнести к первоочередным, однако, по мнению Александра Лукашенко, они не охватывают весь комплекс необходимых действий.
В том числе глава государства рассказал о мерах, принимаемых нашей страной на фоне пандемии. При этом Президент отметил важность сохранения транзитного сообщения.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Несмотря на то, что мы не закрыли границу, в отношении всех въезжающих осуществляются мероприятия санитарно-карантинного характера. Ситуация с заболеваемостью постоянно отслеживается и доводится до общественности.
Вы все знаете, что транзит через Беларусь в интересах ЕврАзЭС мы осуществляем. На границе с Евросоюзом мы проверяем всех въезжающих и транзитом через Беларусь, и в Беларусь. Это в основном грузовики, фуры. Мы проверяем водителей, притом очень жестко. Мы определили три коридора, по которым передвигаются эти большегрузы, которые транспортируют через Беларусь ваши государства, прежде всего товары. Определили места стоянок и отдыха для этих людей с полным контролем за ними. Определили места заправок для этих большегрузов. Словом, препятствий нет никаких. Более того, не было случая, чтобы мы запретили въезд гражданам ваших стран, да и вообще любых государств – при соблюдении тех правил, которые установлены в Беларуси.
Я полагаю, что в данной ситуации нам всем нужно действовать в границах разумной достаточности. Мне кажется, что какой-то транспортный коридор между странами должен сохраняться не только в Беларуси, а неплохо было бы определить этот коридор через Россию, Казахстан, в Армению, Кыргызстан и так далее. Этими каналами смогут воспользоваться также наши граждане, которые возвращаются на родину.
Александр Лукашенко выступил также за практику согласованных решений, единых правил регулирования внешней торговли, которые являются ядром функционирования союза.
Обозначил Президент и необходимость принять действенные меры, направленные на реальное углубление промышленного сотрудничества.