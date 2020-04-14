«Нам всем нужно действовать в границах разумной достаточности». Президент Беларуси призвал страны ЕАЭС к сплочённости в условиях пандемии

Новости Беларуси. Президент Беларуси призвал страны Евразийского экономического союза к сплоченности в условиях пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета. Переговоры прошли в режиме видеоконференции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Несмотря на то, что мы не закрыли границу, в отношении всех въезжающих осуществляются мероприятия санитарно-карантинного характера. Ситуация с заболеваемостью постоянно отслеживается и доводится до общественности.

Вы все знаете, что транзит через Беларусь в интересах ЕврАзЭС мы осуществляем. На границе с Евросоюзом мы проверяем всех въезжающих и транзитом через Беларусь, и в Беларусь. Это в основном грузовики, фуры. Мы проверяем водителей, притом очень жестко. Мы определили три коридора, по которым передвигаются эти большегрузы, которые транспортируют через Беларусь ваши государства, прежде всего товары. Определили места стоянок и отдыха для этих людей с полным контролем за ними. Определили места заправок для этих большегрузов. Словом, препятствий нет никаких. Более того, не было случая, чтобы мы запретили въезд гражданам ваших стран, да и вообще любых государств – при соблюдении тех правил, которые установлены в Беларуси.

Я полагаю, что в данной ситуации нам всем нужно действовать в границах разумной достаточности. Мне кажется, что какой-то транспортный коридор между странами должен сохраняться не только в Беларуси, а неплохо было бы определить этот коридор через Россию, Казахстан, в Армению, Кыргызстан и так далее. Этими каналами смогут воспользоваться также наши граждане, которые возвращаются на родину.