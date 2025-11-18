Поляки недовольны качеством медицины в стране – результаты опроса

Поляки недовольны качеством медицины в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это подтверждают результаты опроса Национального института социсследований.

Так, почти половина граждан считают, что положение дел в здравоохранении за последний год значительно ухудшилось. 40 % не видят вообще никаких изменений в сфере, причем самыми пессимистично настроенными оказались жители городов.

Кроме того, 54 % опрошенных от 55 до 70 лет признались, что не получают качественной медпомощи. Проблема возникла из-за недостатка финансирования. Чтобы сэкономить, больницы вынуждены сокращать ряд услуг или поднимать на них цены. А пациентам приходится месяцами ждать приема у специалистов.