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Поляки недовольны качеством медицины в стране – результаты опроса

18 ноября 2025 10:55
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Поляки недовольны качеством медицины в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это подтверждают результаты опроса Национального института социсследований.

Так, почти половина граждан считают, что положение дел в здравоохранении за последний год значительно ухудшилось. 40 % не видят вообще никаких изменений в сфере, причем самыми пессимистично настроенными оказались жители городов.

Кроме того, 54 % опрошенных от 55 до 70 лет признались, что не получают качественной медпомощи. Проблема возникла из-за недостатка финансирования. Чтобы сэкономить, больницы вынуждены сокращать ряд услуг или поднимать на них цены. А пациентам приходится месяцами ждать приема у специалистов.

# Кризис в ЕС # Новости Польши

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