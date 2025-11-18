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Овечкин забил 903-ю шайбу и установил два рекорда НХЛ

18 ноября 2025 11:09
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Овечкин забил 903-ю шайбу и установил два рекорда НХЛ-0

Российский нападающий Александр Овечкин установил два рекорда НХЛ: он стал лидером по количеству победных шайб на домашнем льду (81) и по количеству голов на одной арене – 442 на Capital One Arena, обогнав Горди Хоу. Об этом пишет ТАСС.

В матче против «Лос-Анджелеса» (2:1) капитан «Вашингтона» забил свой 903-й гол в регулярном чемпионате.

«Вашингтон» после 19 игр занимает последнее (восьмое) место в столичном дивизионе, в то время как «Лос-Анджелес» лидирует в Тихоокеанском. В предстоящих матчах «Вашингтон» встретится с «Эдмонтоном», а «Лос-Анджелес» – с «Сан-Хосе».

Фото: pixabay

# Хоккей

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