Александр Лукашенко о природном газе: «Цена должна быть более адаптивной, а механизм расчётов – подъёмным для потребителей»

Новости Беларуси. Президент Беларуси призвал страны ЕАЭС к сплоченности в условиях пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 14 апреля в режиме видеоконференции прошла рабочая встреча членов Высшего Евразийского экономического совета.

Глава государства призвал действовать сообща. Причем рассчитывать не только на текущее развитие ситуации, но и на перспективу. Белорусский лидер предложил сформировать региональный «пояс безопасности» и для этого ускорить создание на территории ЕАЭС импортозамещающих производств.

«Нам всем нужно действовать в границах разумной достаточности». Президент Беларуси призвал страны ЕАЭС к сплочённости в условиях пандемии

Евразийская экономическая комиссия инициировала ряд мер, которые можно отнести к первоочередным, однако, по мнению Александра Лукашенко, они не охватывают весь комплекс необходимых действий.