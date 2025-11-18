Михаил Русый доложил Президенту о реализации программы развития Полесья

Это надо сделать мгновенно, лишних денег в стране нет! Лукашенко о возрождении Полесья.

Программа развития Полесья 18 ноября в центре внимания главы государства. Александр Лукашенко собрал совещание по теме, чтобы обсудить конкретные меры для выполнения задач, заложенных проектом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он рассчитан до 2030 года.

Что касается содержательной части программы, ее, как доложили главе государства, оптимизировали. Изначально предполагалась реализация около 170 мероприятий. После детального рассмотрения документа на местах были выработаны комплексные дорожные карты, и количество мероприятий возросло. Подробно об этом Президенту доложил Михаил Русый, который курирует реализацию программы.

Михаил Русый, уполномоченный представитель главы государства в Брестской области:

Было поручено облисполкомам, каждый облисполком, кроме этой программы, детально рассмотрел каждый регион в отдельности по каждой сфере. И сделали дорожные карты.

Конечно, количество мероприятий увеличилось. Дорожная карта Брестской области начала включать 259 мероприятий. Гомельчане остановились на своих 57. Планируется построить по Брестской области 10 молочно-товарных комплексов, привести в порядок 55 животноводческих объектов, восемь зерносушильных комплексов, две линии по производству травяных гранул. Кроме того, серьезное внимание обращено в обеих областях – и в Брестской, и в Гомельской, – на то, чтобы привезти в порядок мелиоративные земли.

Мы должны получить миллион тонн молока в этих девяти районах на 2030 год, миллион тонн зерна, и обеспечить довольно серьезный прирост экспортного потенциала, и выйти на заработную плату под 3 300 рублей.

Вместе с тем Президент поставил вопрос о финансовой обеспеченности программы. Сегодня не хватает около 400 миллионов рублей, это более 6 % от общего объема средств. Отметим, всего на развитие Полесья выделено около 6,5 миллиардов рублей.