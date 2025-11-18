Михаил Русый доложил Президенту о реализации программы развития Полесья

Программа развития Полесья 18 ноября в центре внимания главы государства. Александр Лукашенко собрал совещание по теме, чтобы обсудить конкретные меры для выполнения задач, заложенных проектом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он рассчитан до 2030 года.
Это надо сделать мгновенно, лишних денег в стране нет! Лукашенко о возрождении Полесья.
Что касается содержательной части программы, ее, как доложили главе государства, оптимизировали. Изначально предполагалась реализация около 170 мероприятий. После детального рассмотрения документа на местах были выработаны комплексные дорожные карты, и количество мероприятий возросло. Подробно об этом Президенту доложил Михаил Русый, который курирует реализацию программы.
Михаил Русый, уполномоченный представитель главы государства в Брестской области:
Было поручено облисполкомам, каждый облисполком, кроме этой программы, детально рассмотрел каждый регион в отдельности по каждой сфере. И сделали дорожные карты.
Конечно, количество мероприятий увеличилось. Дорожная карта Брестской области начала включать 259 мероприятий. Гомельчане остановились на своих 57. Планируется построить по Брестской области 10 молочно-товарных комплексов, привести в порядок 55 животноводческих объектов, восемь зерносушильных комплексов, две линии по производству травяных гранул. Кроме того, серьезное внимание обращено в обеих областях – и в Брестской, и в Гомельской, – на то, чтобы привезти в порядок мелиоративные земли.
Мы должны получить миллион тонн молока в этих девяти районах на 2030 год, миллион тонн зерна, и обеспечить довольно серьезный прирост экспортного потенциала, и выйти на заработную плату под 3 300 рублей.
Вместе с тем Президент поставил вопрос о финансовой обеспеченности программы. Сегодня не хватает около 400 миллионов рублей, это более 6 % от общего объема средств. Отметим, всего на развитие Полесья выделено около 6,5 миллиардов рублей.
Подробности совещания у Президента расскажем в следующих эфирах.