Убеждён, что в рамках ВНС будут рассмотрены определенные кадровые вопросы – заслуженный юрист Беларуси
Наша страна готовится к одному из важнейших политических событий года. Ровно месяц остается до второго заседания VII Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно пройдет 18-19 декабря. Подробности здесь.
Всебелорусское народное собрание позволяет выявлять общественные настроения, способствует активному участию белорусов в определении будущего страны.
Анатолий Красуцкий, заслуженный юрист Беларуси:
Сейчас это совершенно другое сообщество людей, знающих не только свои права, но и понимающее свою ответственность. Мы действительно создали орган народовластия в стране. Именно в рамках ВНС Президент обращается к парламенту. Я абсолютно убежден, что в рамках этого заседания будут рассмотрены определенные кадровые вопросы. Всебелорусское народное собрание наделено такими полномочиями, назначение членов и руководителей Конституционного и Верховного судов нашей страны.
На предстоящем заседании ВНС предстоит утвердить пятилетнюю программу социально-экономического развития страны. ВНС как высший представительный институт народовластия устанавливает стратегические направления развития государства и общества, обеспечивает конституционный строй, преемственность поколений и гражданское согласие.