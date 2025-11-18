Убеждён, что в рамках ВНС будут рассмотрены определенные кадровые вопросы – заслуженный юрист Беларуси

Наша страна готовится к одному из важнейших политических событий года. Ровно месяц остается до второго заседания VII Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно пройдет 18-19 декабря. Подробности здесь.

Анатолий Красуцкий, заслуженный юрист Беларуси:

Сейчас это совершенно другое сообщество людей, знающих не только свои права, но и понимающее свою ответственность. Мы действительно создали орган народовластия в стране. Именно в рамках ВНС Президент обращается к парламенту. Я абсолютно убежден, что в рамках этого заседания будут рассмотрены определенные кадровые вопросы. Всебелорусское народное собрание наделено такими полномочиями, назначение членов и руководителей Конституционного и Верховного судов нашей страны.