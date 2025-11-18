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Убеждён, что в рамках ВНС будут рассмотрены определенные кадровые вопросы – заслуженный юрист Беларуси

18 ноября 2025 10:39
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Наша страна готовится к одному из важнейших политических событий года. Ровно месяц остается до второго заседания VII Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно пройдет 18-19 декабря. Подробности здесь.

Всебелорусское народное собрание позволяет выявлять общественные настроения, способствует активному участию белорусов в определении будущего страны.

Убеждён, что в рамках ВНС будут рассмотрены определенные кадровые вопросы – заслуженный юрист Беларуси-2

Анатолий Красуцкий, заслуженный юрист Беларуси:
Сейчас это совершенно другое сообщество людей, знающих не только свои права, но и понимающее свою ответственность. Мы действительно создали орган народовластия в стране. Именно в рамках ВНС Президент обращается к парламенту. Я абсолютно убежден, что в рамках этого заседания будут рассмотрены определенные кадровые вопросы. Всебелорусское народное собрание наделено такими полномочиями, назначение членов и руководителей Конституционного и Верховного судов нашей страны.

Убеждён, что в рамках ВНС будут рассмотрены определенные кадровые вопросы – заслуженный юрист Беларуси-4

На предстоящем заседании ВНС предстоит утвердить пятилетнюю программу социально-экономического развития страны. ВНС как высший представительный институт народовластия устанавливает стратегические направления развития государства и общества, обеспечивает конституционный строй, преемственность поколений и гражданское согласие.

# Всебелорусское народное собрание # Государственная политика # Анатолий Красуцкий

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