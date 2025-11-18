Белорусские спасатели 90 раз оказывали помощь 34 государствам, пострадавшим от ЧС

Наши спасатели способны работать в любых климатических условиях беспрерывно в течение 10 суток на двух точках одновременно. Так, бойцы Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» участвовали в сложной международной операции по ликвидации последствий землетрясения в Турции. Тогда удалось спасти шесть жизней.

Андрей Метельский, первый заместитель начальника Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» МЧС Беларуси:

На сегодня наш отряд внесен в реестр отрядов, рекомендуемых ООН к применению на международных спасательных операциях. То есть мы как отряд тяжелого класса, по методологии ИНСАРАГ у нас имеется три класса отрядов – легкие, средние и тяжелые. Наш отряд классифицируется как отряд тяжелого класса. Мы подтвердили готовность к ликвидации всех видов чрезвычайных ситуаций в любых климатических погодных условиях автономно, в течение не менее 10 дней, в двух рабочих местах одновременно.