Из-за чего поспорили Лукашенко и Пашинян? Разбор саммитов СНГ и ЕАЭС

Буквально считаные дни остаются до Нового года. А потому сегодня подводим итоги уходящего года. Вспомните, в начале 2024-го нас пугали, что этот год високосный, и предрекали сложности и неудачи. Да, случалось всякое. Приходилось напрягаться и работать. Но вряд ли это связано с лишним февральским днем. Да и белорусы, особенно в последние годы, и в 2024-м в том числе, прокачали определенно нужное и важное качество, без которого и не проживешь сейчас. Это умение обращать сложности в возможности. Несмотря на санкции, политическое давление, военные угрозы, в Беларуси сохраняется мир, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Нормально чувствует себя экономика. На внешнем треке – берем новые высоты, и в этом году есть особо показательные моменты. Только в Африку объем поставок вырос в 4 раза. Да что говорить, добрались даже до космоса. Такими итогами могут похвастаться далеко не все. Курс в следующем году – сохранить и приумножить. Но не будем забегать далеко вперед, тем более что и на этой неделе есть о чем поговорить. А начнем с итогов командировки главы государства в Россию, где прошли саммиты ЕАЭС и СНГ.

Казалось, что эти встречи, особенно та, на которой обсуждали дела Содружества, проходили в максимально закрытой обстановке и сказать журналистам по итогу особо нечего. Но даже то количество времени, проведенного вместе (а лидеры общались 9,5 часа), говорит, что в СНГ действительно усиленный часовой механизм, который отличается прочностью и стойкостью. Что и демонстрирует Содружество уже много лет. Евразийский экономический союз в этом году перешел всего лишь десятилетний рубеж. По мировым меркам не возраст. Но и за это время союз состоялся и укрепился в своих позициях. Но и вопросов хватает. Наш Президент по итогам саммита скажет: дебаты были действительно очень серьезные. Ну а в противном случае зачем они вообще? За столом переговоров лидеры самостоятельных государств, которые отстаивают в первую очередь национальные интересы, и тут важно найти баланс. Для этого и проводятся такие встречи. Как наш Президент готовился к саммиту ЕАЭС, о чем спорили Лукашенко и Пашинян и на чем сосредоточится Беларусь во время председательства в Евразийском экономическом союзе, расскажет наш политобозреватель Алена Сырова.

То, как выглядел всесезонный курорт «Игора» в шести десятках километров от Санкт-Петербурга в дни проведения саммитов (сначала неформального СНГ, а после по статусу самого что ни на есть формального и официального ЕАЭС), в общем-то, характеризует положение дел в обеих структурах, которые, по задумке, впечатляющие, но в реальности развиваются с учетом всех климатических особенностей. Речь о политическом климате прежде всего, конечно… Так, из первоначального состава СНГ мы уже какое-то время не досчитываемся Украины и Грузии, пока еще в одном ряду с нами, но не близко Молдова… Противоречия, обиды и широкое понятие «национальные интересы», под которым в случае с последней кроются просто «интересы». СНГ трансформируется, ему пророчат развал, но структура живее всех живых. И каждый год в преддверии 31 декабря, независимо от того, чье председательство, лидеры Содружества встречаются для неформального подведения итогов года в одной из столиц России, в последние годы в северной или, как в этот раз, в ее окрестностях. Нарушение географической традиции немного беспокоило, но глобально все сошлись во мнении, что так будет лучше. Почти было выдохнули жители Петербурга: не придется стоять в пробках из-за снующих по центру туда-сюда кортежей и предновогодней суеты, но ожидание разбилось о реальность, вернее, о комфорт.

Предполагалось, что все президенты разместятся в «Игоре», но жить в небольшом аутентичном домике на природе решился только Александр Лукашенко. Остальные лучшим вариантом посчитали отели в городе. В итоге неформальный саммит СНГ после их отъезда трансформировался в саммит Союзного государства. Президенты Путин и Лукашенко общались до глубокой ночи.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда старший брат с младшим встречаются, тематика слишком обширная. Говорили обо всем, и о личном, и о государственном, о проблемах не только межгосударственных, но и глобальных, сейчас как раз в тему. Я ему приветы передал с Ближнего Востока, где мы недавно были. И это, пожалуй, все, что было известно о том вечере. Главы государств преимущественно говорили без СМИ. Да, Владимир Путин кратко рассказал о достижениях. Читайте здесь.

Но все это происходило на фоне крушения пассажирского самолета азербайджанских авиалиний, который не смог зайти на посадку в России, взял курс на казахстанский Актау и там рухнул на землю утром 25 декабря. Ильхам Алиев, понятно, решил прервать свой визит на фоне непредвиденной ситуации. У всех присутствующих в тот день за круглым столом на этот счет были переживания. Среди пассажиров – русские, казахи, таджики, азербайджанцы. Что до отсутствующих, тема развилась на следующий день. 26 декабря было запланировано заседание Высшего Евразийского экономического совета под председательством Армении. Но премьер-министр Пашинян не смог разобраться со своими тестами и исполнял свои обязанности дистанционно. Хотя на повестке, помимо праздничных моментов, были вполне рутинные и принципиальные во многом для Армении вопросы. То же формирование единого рынка газа. Председательство переходит к Беларуси – подводим итоги саммита лидеров стран ЕАЭС в Санкт-Петербурге. Читайте здесь. Три часа президенты в узком составе общались по повестке из пяти вопросов. В итоге…

Владимир Путин, Президент России:

Обсудили текущие вопросы, добились необходимого консенсуса по тем вопросам, которые приняты. По некоторым договорились продолжить нашу работу. Мы договорились не выступать. Но, безусловно, предоставим слово наблюдателям. И в конце еще сообщение сделает Президент Беларуси в связи с тем, что председательство ЕАЭС переходит к Беларуси. Но обо всем ли?

Никол Пашинян, премьер-министр Армении:

Есть какие-то замечания? Если нет, предлагаю перейти к процедуре подписания.

Александр Лукашенко:

Никол Воваевич, пока будут готовить документы, как мы договорились, председательство переходит к Беларуси. Обычно в этом плане выступление Президента с основными направлениями. Даже по этому фрагменту можно судить о подходах к работе в рамках объединения, да и в целом. Но об этом чуть позже. Пока же о приоритетах, которые Беларусь считает важнейшими на 2025-й.

Александр Лукашенко:

Я выступать не буду с основными направлениями председательства в будущем году, а письменно направлю каждому руководителю эти основные направления.