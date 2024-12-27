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Скандальные заявления Трампа! Как изменится политика США в 2025-м? Мнение политолога

27 декабря 2024 18:45
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Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.

Скандальные заявления Трампа! Как изменится политика США в 2025-м? Мнение политолога-2

Алексей Дзермант, политолог:
Приближается новый политический год, начало которого в глобальном смысле связывают с приходом к власти в США старого нового президента Дональда Трампа. Аналитики, политологи много рассуждают о том, как изменится американская политика, чего на самом деле ожидать от Трампа и его команды.

И сам избранный президент США подбрасывает дровишек в огонь. Он сделал уже несколько скандальных заявлений в отношении соседей США, а по сути, озвучил территориальные претензии к ним.
Трамп считает, что США дотируют экономику Канады себе в ущерб, поэтому Канада должна стать 51-м штатом США. Трамп считает США вправе претендовать на Гренландию, которая находится под юрисдикцией Дании из-за соображений национальной безопасности. И Трамп убежден, что американцы должны вернуть себе контроль над Панамским каналом, переданным почти 20 лет назад под суверенное управление Республики Панама. Будущий президент США считает, что сейчас каналом управляют китайцы, а американцы, вложившие в него миллиарды долларов, должны быть его единоличными хозяевами.

О чем это все говорит? По крайней мере о том, что Трамп нисколько не стесняется заявлять империалистические претензии в духе доктрины Монро, согласно которой США должны господствовать в западном полушарии, вмешиваться в дела всех государств обоих Америк и не допускать туда никакую внешнюю силу, будь то европейцы или китайцы.

Считается, что доктрина Монро, или то, о чем сейчас говорит Трамп, – это что-то вроде изоляционизма, мол, США займутся исключительно внутренней повесткой. Но жесткий контроль и территориальные претензии в Северной и Южной Америке – это не такой уж и изоляционизм, это попытка подчинить себе ближайшее окружение в условиях, когда невозможно распылять силы по всему миру.

Но что будет после? Американцы накопят силы и вновь станут претендовать на роль единственного мирового гегемона. И якобы мир в Евразии Трампу и стоящим за ним американским элитам нужен будет только для того, чтобы перегруппировать силы, попытаться разрушить российско-китайский континентальный альянс, предлагая Украину как разменную монету.

На самом деле не нужно тешить себя никакими иллюзиями и верить миролюбивым заверениям со стороны американцев – они поняли, что лобовая атака на Россию не прошла, Украина проигрывает войну, поэтому нужно сделать и обещать все, чтобы Россия проиграла мир.

Далее смотрите в видео.

# Авторская журналистика на СТВ # Алексей Дзермант # Дональд Трамп # Международная политика

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