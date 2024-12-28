Пустовой: путь Беларуси – вызов дряхлому миропорядку!

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Наши дети, наш Президент, наша страна. И это не о прижимистом собственничестве. Это о близком к сердцу, о лучшей реальности из возможных вариантов. О главном. Первом и смыслах. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Эта предновогодняя неделя отразила и нашу внешнюю, и внутреннюю политику. И харизму Лукашенко. Обо всем по порядку. Нравится это кому-то или нет. Скептически к этому относится или нет. Но официальный Минск, скромная столица, которая за мир во всем мире, стоит у истоков нового движения за многополярный мир. Весь наш путь современной государственности – это вызов дряхлому миропорядку. Феодальная тирания, капиталистическая и колониальная диктатура. И вот она – Беларусь.

Социально ориентированная и не подающаяся девиантным циркулярам мировых аббревиатур. Быть суверенным в мире глобального Вавилона очень сложно и нелегко. Отстаивать свой суверенитет и свой мир как систему взглядов и мир как состояние благополучия – еще сложнее. Но. Есть те лидеры, которым это удается.

А учитывая и нашу экономику, а она заточена под наше общество, возможности, местоположение, она у нас экспортно ориентирована и зависима от сырья. Есть, конечно, эксперты, которые подскажут, как надо действовать по-другому. Без дружбы с крупнейшей страной мира, причем граничащей с нами. Образцовая немецкая экономика уже показала нам этот путь. Без российского сырья фамильное наследие – их сакральный автопром – газует в США, разрастается общественный кризис, и он перерастает в политический. Вот такой он – Новый год Европы. С политическим тупиком, провалом миграционной политики, которая ведет к терактам. Брюссельская толерантность задрапировала не только христианство – оплот настоящей Европы. Но и здравый смысл.