Пустовой: путь Беларуси – вызов дряхлому миропорядку!

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Наши дети, наш Президент, наша страна. И это не о прижимистом собственничестве. Это о близком к сердцу, о лучшей реальности из возможных вариантов. О главном. Первом и смыслах. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.
Эта предновогодняя неделя отразила и нашу внешнюю, и внутреннюю политику. И харизму Лукашенко. Обо всем по порядку. Нравится это кому-то или нет. Скептически к этому относится или нет. Но официальный Минск, скромная столица, которая за мир во всем мире, стоит у истоков нового движения за многополярный мир. Весь наш путь современной государственности – это вызов дряхлому миропорядку. Феодальная тирания, капиталистическая и колониальная диктатура. И вот она – Беларусь.
Социально ориентированная и не подающаяся девиантным циркулярам мировых аббревиатур. Быть суверенным в мире глобального Вавилона очень сложно и нелегко. Отстаивать свой суверенитет и свой мир как систему взглядов и мир как состояние благополучия – еще сложнее. Но. Есть те лидеры, которым это удается.
А учитывая и нашу экономику, а она заточена под наше общество, возможности, местоположение, она у нас экспортно ориентирована и зависима от сырья. Есть, конечно, эксперты, которые подскажут, как надо действовать по-другому. Без дружбы с крупнейшей страной мира, причем граничащей с нами. Образцовая немецкая экономика уже показала нам этот путь. Без российского сырья фамильное наследие – их сакральный автопром – газует в США, разрастается общественный кризис, и он перерастает в политический. Вот такой он – Новый год Европы. С политическим тупиком, провалом миграционной политики, которая ведет к терактам. Брюссельская толерантность задрапировала не только христианство – оплот настоящей Европы. Но и здравый смысл.
На рождественских ярмарках. Первое – небезопасно в Европе, второе – как в музее. Можно только полюбоваться, правда, за вход на них плату не берут. Ну что, экономика услуг, зеленой энергетики и IT не вытянула образцовый образ построения европейских стран. Нет, я не злорадствую. Я констатирую наш путь для восточного партнерства. Нынешняя Европа… Да любая Европа нам интерна не своими смыслами, а лишь рынками. Купляйце беларускае.
А вот наш путь, белорусский путь драхт нахт ост, позволяет соотечественникам праздновать. Именно праздновать, а не втягивать животы. Медленно в Беларуси движется только столичный предновогодний трафик. За годы независимости личный автопарк белорусов вырос почти в семь раз. Ну, наверное, это точно отражение правильного пути.
А у истоков, тогда, на перекрестке, даже так, на бездорожье, стоял Президент. Выбор пал на дружбу с историческим и ментально близким русским народом. Правда, иногда Александру Григорьевичу приходилось в союз буквально за локоть тянуть Бориса Николаевича. Тогда Россией дирижировали чужие виртуозы. Сейчас, понятно, совсем другое дело. И все всем понятно. Но ростки того союзного дерева надо было защитить. И это делал еще молодой и тогда не такой опытный политик – Лукашенко. Сейчас наш союз – ориентир, маяк, светоч – для интеграции альтернативы и коллективному Западу, и многогранному глобальному Югу.
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