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Азарёнок: всё, что строил Батька 30 лет, всё было правильно, все механизмы на своём месте

28 декабря 2024 17:54
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Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.

Азарёнок: всё, что строил Батька 30 лет, всё было правильно, все механизмы на своём месте-1

Григорий Азаренок, СТВ: 
А хороший был год. Урожайный. Добротный. Год борьбы и год побед. Иногда историки анализируют Великую Отечественную через концепцию 10 сталинских ударов. От Москвы до Берлинской операции. Так давайте и на 2024-й взглянем как на 5 Батькиных ударов. 5 триумфов. 5 громовых разрядов. 5 ударов Лукашенко.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики».

Единый день голосования. Впервые в новом формате. Страна голосует – без пятой колонны, без предателей, без западных фондов и денег, без наймитов. Чинно, солидно, благородно. Запад выборы не признал, так мы Запад не признаем как вообще достойное какого-то внимания. И если за год пали, были выбиты из седла, слетели, проиграли, были опозорены и выгнаны – Байден, Шольц, правительство Макрона, Качиньский с Моравецким, грузинская оккупационная комендатура, и на последних соплях держится Санду, то Батька во власти своей, в народном праве – силен, превосходен, тверд и уверен. Первый Батькин удар.

Новая власть, перемены – хотели ж некоторые? Ну вот давайте вспомним. Всебелорусское народное собрание. Гигантское вече. Люди со всех краев, концов, со всех районов. И они говорят – наш Председатель – Александр Лукашенко. Безоговорочный мандат доверия, новая Концепция национальной безопасности, новый щит против политических угроз. ВНС еще предстоит показать себя в будущем, стать могучим орденом, корпусом стражей белорусской независимости, опричниками, монахами Батькиного дела. Но начало положено славное. Второй Батькин удар.

Азарёнок: всё, что строил Батька 30 лет, всё было правильно, все механизмы на своём месте-3

А пока мы беспечны в труде и нежимся в теплой ванной – продолжает литься кровища. 91 год отхаркивается всем болью и слезами. И втянуть в эту бойню Беларусь – просто голубая мечта голубых на Западе. Это развязало бы руки полякам, это дало бы выход из цугцванга бандеровцам, это еще больше обогатило бы военно-промышленный комплекс Запада, это запустило бы маховик мировой войны, которую так ждут за океаном. И в определенный момент ситуация была критическая. Власовцы из РДК, вооруженные до зубов диверсанты и лазутчики, подошли вплотную к нашей границе. Заправляли танки и зенитные орудия. Дроны летали как стая саранчи. Жаркое лето 2024-го. Батька в Брестской области. На границе. Фактически мы смотрели с врагом друг другу глаза в глаза – кто первый отвернет – тот проиграл эту битву воль. Проиграли они. А мы закрепили победу – десятки орешников найдут себе поляну в рощах и лесах, дубовых и березовых – на любой вкус и лирическое настроение. Третий Батькин удар.

Далее смотрите в видео в нашем Telegram-канале.

# Григорий Азаренок # «Азарёнок. Тайные пружины политики» # Александр Лукашенко

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