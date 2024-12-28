Азарёнок: всё, что строил Батька 30 лет, всё было правильно, все механизмы на своём месте

Григорий Азаренок, СТВ:

А хороший был год. Урожайный. Добротный. Год борьбы и год побед. Иногда историки анализируют Великую Отечественную через концепцию 10 сталинских ударов. От Москвы до Берлинской операции. Так давайте и на 2024-й взглянем как на 5 Батькиных ударов. 5 триумфов. 5 громовых разрядов. 5 ударов Лукашенко.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики».

Единый день голосования. Впервые в новом формате. Страна голосует – без пятой колонны, без предателей, без западных фондов и денег, без наймитов. Чинно, солидно, благородно. Запад выборы не признал, так мы Запад не признаем как вообще достойное какого-то внимания. И если за год пали, были выбиты из седла, слетели, проиграли, были опозорены и выгнаны – Байден, Шольц, правительство Макрона, Качиньский с Моравецким, грузинская оккупационная комендатура, и на последних соплях держится Санду, то Батька во власти своей, в народном праве – силен, превосходен, тверд и уверен. Первый Батькин удар.

Новая власть, перемены – хотели ж некоторые? Ну вот давайте вспомним. Всебелорусское народное собрание. Гигантское вече. Люди со всех краев, концов, со всех районов. И они говорят – наш Председатель – Александр Лукашенко. Безоговорочный мандат доверия, новая Концепция национальной безопасности, новый щит против политических угроз. ВНС еще предстоит показать себя в будущем, стать могучим орденом, корпусом стражей белорусской независимости, опричниками, монахами Батькиного дела. Но начало положено славное. Второй Батькин удар.