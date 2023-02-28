Государственный визит Лукашенко в Поднебесную. Почему это важнейшее событие нескольких лет?

Китай принимает Президента Беларуси. Сегодня, 28 февраля, начался государственный визит Александра Лукашенко в Поднебесную, сообщили в программе Новости 24 часа« на СТВ. На языке международных отношений это самая высокая степень встречи на высшем уровне. Минск и Пекин уже несколько десятилетий подряд находятся в едином духе миролюбия и согласия. Китай уже давно для Беларуси – важнейший партнер дальней дуги. А после самаркандского меморандума мы для самой быстрорастущей экономики – всепогодный и стратегический соратник. В Пекине большое значение придают таким политическим определениям, поэтому и этот государственный визит – с глобальным значением. Наш политический обозреватель Евгений Пустовой продолжит.

Позитивное и самодостаточное отношение к жизни – секрет китайского долголетия. Причем и самих китайцев, и всего Китая. Поднебесная завершила разминку и вышла на геополитический старт. Есть мир западной гегемонии, а есть Китай. Древнейшая культура. С понятными во всех уголках мира ценностями. Уважение к своему роду и труду и отличным от себя народам.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Китай – глубинное государство как по времени существования, так и по важности к деталям. В центре Пекина есть известный исторический бренд – закрытый город. Там император принимал самых уважаемых гостей, и чем уважаемее оказывался гость, тем ближе можно было подобраться к резиденции. Но это история. А вот действующая резиденция Дяоюйтай, мы сейчас здесь находимся, как и 800 лет назад, – излюбленное место загородного отдыха лидера Китая. И сюда приглашают тоже самых уважаемых гостей. В этих апартаментах разместился наш глава государства. Вот такое подчеркнутое уважение к Беларуси у одной из самых крупнейших держав мира. Действительно, чем величественнее и самодостаточнее страна, тем уважительнее относится к другим государствам и народам. Поэтому здесь, в резиденции, опять же, из уважения к другим культурам нет строений под номерами 1 и 13. Но этот визит нашего Президента в Поднебесную именно 13-й. И встреча с Си Цзиньпином тоже 13-я. И очень важная.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы осуществляем государственный визит Президента Республики Беларусь в Китайскую Народную Республику фактически в преддверии двух сессий. Это, наверное, важнейшее политическое событие, не побоюсь этого слова, нескольких лет, потому что реально там будут приниматься кадровые решения, формироваться команда, с которой уже будут реализовываться те планы, которые ставят себе правительство и партия по достижению целей столетия.

Экономика Китая напоминает местные поезда. Моментально набирает обороты. Самая быстрорастущая в мире. Но для развития нужен простор. «Пояс. Путь» – индустриальное, технологическое, цифровое сотрудничество, укрепление зеленой экономики. Все эти инициативы с пользой для всех стран-участниц. И действительно: самостоятельные государства готовы к новому «Шелковому пути». Беларусь в этом глобальном проекте как минимум индустриально-логистический хаб. Расположение, некоторые компетенции – да. Но главное – человек. В Азии привыкли иметь дело не с компаниями, а с людьми.

Лишь с начала февраля воздушные гавани Китая открыты для внешних рейсов. И вот сегодня в Пекине – борт номер один из Беларуси. Так встречают только всепогодного и всестороннего стратегического партнера. Обоюдная декларация была принята на полях сентябрьского саммита ШОС в Самарканде. Более близкий статус отношений у Пекина, здесь особо подчеркивают – только с соседним, большим и густонаселенным Пакистаном. Поэтому даже в 2022 году, когда из-за пандемии Китай проводил политику нулевой терпимости, товарооборот с КНР достиг рекордного показателя за последние 10 лет. Без малого 6 миллиардов долларов. Юрий Сенько: «Белорусская продукция по темпам экспорта в Китай переместилась со 136-й на 38-ю позицию». Юрий Сенько два года в должности посла Беларуси в Китае. Период сложных испытаний и всплеска возможностей в сотрудничестве с Пекином.

Увеличение резидентов в «Великом камне» и расширение производства китайских легковых автомобилей в Беларуси – пока еще перспектива. Открытие центра традиционной китайской медицины у нас в стране – уже договоренности. В преддверии госвизита делегация Минздрава встретилась с представителями сразу нескольких провинций Китая.