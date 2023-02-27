Дзермант: после России целью Запада является именно Китай

Время авторской журналистики. Смыслы происходящего от Алексея Дзерманта в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Последние несколько дней много новостей связано с Китаем и его позицией на международной арене. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне предстоящего визита в Китай дал интервью агентству Синьхуа и рассказал о своем видении отношений с этой державой. Он же рассказал и о мирном плане Китая в отношении конфликта в Украине, который вскоре был обнародован китайской стороной. Все это говорит об очевидной активизации КНР в связи необходимостью реагировать и отвечать на происходящее в мире. Белорусский лидер особо подчеркнул, что обозначенной китайской позиции ждут многие в мире. Президент Беларуси: «Ни один вопрос в мире сегодня без Китая не может решаться». Подробности.

Председатель Си Цзиньпин пока не озвучил лично позицию своей страны, но китайский МИД представил 12 пунктов по урегулированию конфликта в Украине. Отметим ключевые моменты. Отказ от менталитета холодной войны и попыток всех сторон гнаться «за собственной безопасностью в ущерб безопасности других», прекращение боевых действий, отказ от эскалации конфликта и поддержка движения России и Украины к скорейшему возобновлению прямого диалога с целью полного прекращения огня. И в этом Китай готов играть конструктивную роль. Разрешение гуманитарного кризиса, создание гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц, увеличение гуманитарной помощи с координирующей ролью ООН в этом вопросе, защита гражданских лиц и военнопленных и создание благоприятных условий для обмена военнопленными. Прекращение односторонних санкций, которые «не могут решить проблему, а только создают новые проблемы», поддержание стабильности цепочек производства и поставок, отказ от использования мировой экономики в политических целях. Китай готов содействовать постконфликтному восстановлению, в котором «готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль».

Как видим, план вполне разумный и по большинству пунктов может быть принят Россией. Но со стороны НАТО и США уже прозвучали заявления о том, что позиция Китая не вызывает доверия. Понятно, почему такая оценка. Запад не заинтересован в скорейшем разрешении конфликта, скорее наоборот, он должен разрастаться, и после России целью Запада является именно Китай. Президент Беларуси прямо на это указывает. Читайте здесь. Мирные инициативы Китая по-разному оценили и в России. Кто-то увидел в них признаки поддержки российской позиции, кто-то, наоборот, считает их недостаточными и лишенными инструментов реализации. Конечно, от Китая вряд ли стоит ожидать полного тождества с российской позицией. Китай – это держава со своими интересами, и его стратегическая культура строится на том, чтобы максимально долго уклоняться от прямого столкновения с противником. Поэтому Китай не спешит полностью поддерживать кого-либо в этом конфликте. Но кроме привычной китайской сдержанности и осторожности есть у Китая, России, Ирана, Беларуси и других стран, отстаивающих свой суверенитет, общее – стремление к более справедливому миропорядку, и поэтому они неизбежно будут сближать свои позиции в противостоянии с Западом.