Дзермант: после России целью Запада является именно Китай

Время авторской журналистики. Смыслы происходящего от Алексея Дзерманта в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Смыслы происходящего от Алексея Дзерманта в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.
Последние несколько дней много новостей связано с Китаем и его позицией на международной арене. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне предстоящего визита в Китай дал интервью агентству Синьхуа и рассказал о своем видении отношений с этой державой. Он же рассказал и о мирном плане Китая в отношении конфликта в Украине, который вскоре был обнародован китайской стороной. Все это говорит об очевидной активизации КНР в связи необходимостью реагировать и отвечать на происходящее в мире. Белорусский лидер особо подчеркнул, что обозначенной китайской позиции ждут многие в мире.
Президент Беларуси: «Ни один вопрос в мире сегодня без Китая не может решаться». Подробности.
Председатель Си Цзиньпин пока не озвучил лично позицию своей страны, но китайский МИД представил 12 пунктов по урегулированию конфликта в Украине. Отметим ключевые моменты. Отказ от менталитета холодной войны и попыток всех сторон гнаться «за собственной безопасностью в ущерб безопасности других», прекращение боевых действий, отказ от эскалации конфликта и поддержка движения России и Украины к скорейшему возобновлению прямого диалога с целью полного прекращения огня. И в этом Китай готов играть конструктивную роль.
Разрешение гуманитарного кризиса, создание гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц, увеличение гуманитарной помощи с координирующей ролью ООН в этом вопросе, защита гражданских лиц и военнопленных и создание благоприятных условий для обмена военнопленными. Прекращение односторонних санкций, которые «не могут решить проблему, а только создают новые проблемы», поддержание стабильности цепочек производства и поставок, отказ от использования мировой экономики в политических целях. Китай готов содействовать постконфликтному восстановлению, в котором «готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль».
Как видим, план вполне разумный и по большинству пунктов может быть принят Россией. Но со стороны НАТО и США уже прозвучали заявления о том, что позиция Китая не вызывает доверия. Понятно, почему такая оценка. Запад не заинтересован в скорейшем разрешении конфликта, скорее наоборот, он должен разрастаться, и после России целью Запада является именно Китай. Президент Беларуси прямо на это указывает. Читайте здесь.
Мирные инициативы Китая по-разному оценили и в России. Кто-то увидел в них признаки поддержки российской позиции, кто-то, наоборот, считает их недостаточными и лишенными инструментов реализации.
Конечно, от Китая вряд ли стоит ожидать полного тождества с российской позицией. Китай – это держава со своими интересами, и его стратегическая культура строится на том, чтобы максимально долго уклоняться от прямого столкновения с противником. Поэтому Китай не спешит полностью поддерживать кого-либо в этом конфликте. Но кроме привычной китайской сдержанности и осторожности есть у Китая, России, Ирана, Беларуси и других стран, отстаивающих свой суверенитет, общее – стремление к более справедливому миропорядку, и поэтому они неизбежно будут сближать свои позиции в противостоянии с Западом.
В Евразии сейчас формируется прообраз будущего мироустройства, и схватка в Украине именно об этом – за будущее и наше место в нем. Китай не зря выступает именно сейчас, при чем на разных направлениях – это и визиты в Москву, и контакты с Ираном, и будущий визит Александра Лукашенко в Пекин. И все это резко контрастирует с тем, как ведут себя американцы – подчеркнуто вызывающе и пренебрежительно, как к Китаю – когда они устроили спектакль со сбитым китайским гражданским воздушным шаром, так и к России – когда Байден демонстративно посещает Киев и Варшаву, где подстрекает к дальнейшей эскалации.
В этом плане позиции Китая и Беларуси оказываются очень близкими – мы выступаем за мирное разрешение конфликта и прекращение огня, но прекрасно понимаем, что одними словами этого не добиться. В разных формах нужно помогать России, и именно она сейчас является ключевым субъектом изменения мироустройства к лучшему. У Беларуси хорошие отношения и с Россией, и с Китаем, а это значит, у нас есть очень серьезный задел на достойное место в будущем мире.
Подписывайтесь на нас в Telegram!