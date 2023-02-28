Юрий Сенько: «Белорусская продукция по темпам экспорта в Китай переместилась со 136-й на 38-ю позицию»

Новости Беларуси. Крупнейшая экономика мира является вторым по значимости и объемам экспорта партнером Беларуси. В 2022-м товарооборот с КНР достиг рекордного показателя за последние 10 лет. Без малого 6 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вырос и удельный вес китайских инвестиций в экономику страны. Основной приток капитала из Поднебесной приходится на индустриальный парк «Великий камень». За прошлый год количество резидентов достигло 107 компаний. И это притом, что из-за пандемии Китай проводил политику нулевой терпимости.

Юрий Сенько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в КНР:

Прошлый год, который достаточно сложный с точки зрения пандемии, Китай был относительно закрыт. Бизнес мог общаться только в видеоформатах между собой. Но вместе с тем он дал свои эффекты. Республика Беларусь в вопросах экспорта белорусской продукции по темпам роста экспорта в Китай переместилась со 136-й на 38-ю позицию. Это достаточно большой, хороший показатель. И свидетельствует о том, что сегодня и Китай заинтересован покупать нашу продукцию, и Республика Беларусь отработала соответствующие механизмы, аккредитацию наших видов продукции для реализации на китайском рынке.