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Юрий Сенько: «Белорусская продукция по темпам экспорта в Китай переместилась со 136-й на 38-ю позицию»

28 февраля 2023 07:43
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Новости Беларуси. Крупнейшая экономика мира является вторым по значимости и объемам экспорта партнером Беларуси. В 2022-м товарооборот с КНР достиг рекордного показателя за последние 10 лет. Без малого 6 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Сенько: «Белорусская продукция по темпам экспорта в Китай переместилась со 136-й на 38-ю позицию»-1

Вырос и удельный вес китайских инвестиций в экономику страны. Основной приток капитала из Поднебесной приходится на индустриальный парк «Великий камень». За прошлый год количество резидентов достигло 107 компаний. И это притом, что из-за пандемии Китай проводил политику нулевой терпимости.

Юрий Сенько: «Белорусская продукция по темпам экспорта в Китай переместилась со 136-й на 38-ю позицию»-3

Юрий Сенько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в КНР:
Прошлый год, который достаточно сложный с точки зрения пандемии, Китай был относительно закрыт. Бизнес мог общаться только в видеоформатах между собой. Но вместе с тем он дал свои эффекты. Республика Беларусь в вопросах экспорта белорусской продукции по темпам роста экспорта в Китай переместилась со 136-й на 38-ю позицию. Это достаточно большой, хороший показатель. И свидетельствует о том, что сегодня и Китай заинтересован покупать нашу продукцию, и Республика Беларусь отработала соответствующие механизмы, аккредитацию наших видов продукции для реализации на китайском рынке.

Юрий Сенько: «Белорусская продукция по темпам экспорта в Китай переместилась со 136-й на 38-ю позицию»-5

Лишь с начала февраля воздушные гавани Китая открыты для внешних рейсов. Сегодня в столице КНР готовятся встречать борт номер один из Беларуси. В политическом плане у Минска и Пекина – дух взаимопонимания. Нынешний визит должен придать импульс развитию экономической стратегии. Президент Беларуси уже 12 раз посещал Китай и ровно столько же встречался с нынешним лидером Китая – Си Цзиньпином.

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# Беларусь-Китай # Юрий Сенько # Си Цзиньпин # Александр Лукашенко

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