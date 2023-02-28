«Заключили целый ряд соглашений». Минздрав Беларуси встретился с представителями сразу нескольких китайских провинций
Новости Беларуси. Беларусь и Китай взяли курс на всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня пришло время проанализировать, действительно ли странам удалось выйти на новый уровень сотрудничества и реализовать совместный потенциал на практике. Взаимодействие Минска и Пекина обсудят на высшем уровне. Государственный визит Александра Лукашенко в Поднебесную начался. Белорусский борт номер один взял курс на Пекин.
Президент Беларуси посещал Китай уже 12 раз и ровно столько же встречался с его нынешним лидером Си Цзиньпином. Отношения между нашими странами всегда складывались в положительном ключе. Тон сотрудничеству задал Александр Лукашенко. Но именно при нынешнем лидере Поднебесной Беларусь и Китай стали всепогодными и всесторонними стратегическими партнерами. Обоюдная декларация была принята на полях сентябрьского саммита ШОС в Самарканде. Встреча лидеров запланирована и в рамках нынешнего визита. Переговоры пройдут в узком и расширенном составах. Развитие инвестиционного, гуманитарного сотрудничества, реализация совместных проектов, реагирование на наиболее острые вызовы – тем для обсуждения немало. Не останутся в стороне и вопросы торгово-экономического сотрудничества. К слову, ни расстояние, ни даже политика нулевой терпимости Китая во время пандемии не помешали Беларуси достичь рекордного за последние 10 лет товарооборота с крупнейшей экономикой мира. За 2022-й наторговали на 5,8 миллиарда долларов.
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После отмены жестких ограничений активизируется экономическое и гуманитарное сотрудничество. Китай, как и Беларусь, является маяком миролюбивых инициатив безопасности в различных сферах. В том числе и в медицине. И здесь у Минска и Пекина много точек взаимных интересов. В преддверии госвизита делегация Минздрава встретилась с представителями сразу нескольких провинций Китая.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Мы были в двух провинциях и заключили целый ряд соглашений, в частности о поставках медицинского оборудования и изделий медицинского назначения, о работе по поставкам субстанций и целого ряда препаратов, произведенных в Китайской Народной Республике, с целью дальнейшей локализации в нашей стране. И сегодня состоялись встречи с министерством по делам традиционной китайской медицины и в классическом понимании нашим министерством здравоохранения. Где рассматривались вопросы стратегического сотрудничества, далась оценка того, чего мы достигли на сегодня. И более всего мы разговаривали о том, как будут развиваться в этой сфере наши отношения в будущем в целом в системе здравоохранения. И конечно же, особое внимание – развитию нашего индустриального парка «Великий камень».
Сейчас ведется совместная работа по внедрению традиционной китайской медицины в медицинскую практику Беларуси. Для развития фармацевтики, создания медтехники определен «Великий камень». Индустриальный парк обеспечивает основной приток китайских инвестиций. За прошлый год количество резидентов превысило 107 компаний. Перспективы нынешнего визита предусматривают привлечение крупных инвесторов области цифровых технологий, создания легковых машин и других товаров, так востребованных после санкций, особенно в европейской части России. Стратегическое развитие в рамках инициатив «Пояс. Путь» предусматривает технологическое, цифровое сотрудничество, укрепление зеленой экономики. По итогам переговоров ожидается подписание большого пакета документов по развитию отношений в ключевых сферах.
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