«Заключили целый ряд соглашений». Минздрав Беларуси встретился с представителями сразу нескольких китайских провинций

Новости Беларуси. Беларусь и Китай взяли курс на всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня пришло время проанализировать, действительно ли странам удалось выйти на новый уровень сотрудничества и реализовать совместный потенциал на практике. Взаимодействие Минска и Пекина обсудят на высшем уровне. Государственный визит Александра Лукашенко в Поднебесную начался. Белорусский борт номер один взял курс на Пекин.

Президент Беларуси посещал Китай уже 12 раз и ровно столько же встречался с его нынешним лидером Си Цзиньпином. Отношения между нашими странами всегда складывались в положительном ключе. Тон сотрудничеству задал Александр Лукашенко. Но именно при нынешнем лидере Поднебесной Беларусь и Китай стали всепогодными и всесторонними стратегическими партнерами. Обоюдная декларация была принята на полях сентябрьского саммита ШОС в Самарканде. Встреча лидеров запланирована и в рамках нынешнего визита. Переговоры пройдут в узком и расширенном составах. Развитие инвестиционного, гуманитарного сотрудничества, реализация совместных проектов, реагирование на наиболее острые вызовы – тем для обсуждения немало. Не останутся в стороне и вопросы торгово-экономического сотрудничества. К слову, ни расстояние, ни даже политика нулевой терпимости Китая во время пандемии не помешали Беларуси достичь рекордного за последние 10 лет товарооборота с крупнейшей экономикой мира. За 2022-й наторговали на 5,8 миллиарда долларов. Юрий Сенько: «Белорусская продукция по темпам экспорта в Китай переместилась со 136-й на 38-ю позицию». Подробности.

После отмены жестких ограничений активизируется экономическое и гуманитарное сотрудничество. Китай, как и Беларусь, является маяком миролюбивых инициатив безопасности в различных сферах. В том числе и в медицине. И здесь у Минска и Пекина много точек взаимных интересов. В преддверии госвизита делегация Минздрава встретилась с представителями сразу нескольких провинций Китая.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Мы были в двух провинциях и заключили целый ряд соглашений, в частности о поставках медицинского оборудования и изделий медицинского назначения, о работе по поставкам субстанций и целого ряда препаратов, произведенных в Китайской Народной Республике, с целью дальнейшей локализации в нашей стране. И сегодня состоялись встречи с министерством по делам традиционной китайской медицины и в классическом понимании нашим министерством здравоохранения. Где рассматривались вопросы стратегического сотрудничества, далась оценка того, чего мы достигли на сегодня. И более всего мы разговаривали о том, как будут развиваться в этой сфере наши отношения в будущем в целом в системе здравоохранения. И конечно же, особое внимание – развитию нашего индустриального парка «Великий камень».